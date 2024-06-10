柯建銘會蔡英文曝「三叮嚀」憶從前：是超級熱忱的學者

民進黨立法院黨團總召柯建銘今在臉書上透露與前總統蔡英文會面，至於兩人交談內容，柯建銘說是「最高機密」，不過也透露「感時花（太陽花）濺淚 ， 恨別鳥（青鳥)驚心！」他也稱讚，蔡英文不只一次提起要把好的國家交給下任總統，並認為蔡英文做到了！

柯建銘今在社群網路上透露與前總統蔡英文會面，並送她一本政治受難者顏世鴻所著的「青島東路三號」一書。柯建銘以「親密戰友」、「老長官」稱呼蔡英文。

他回顧，自1993年進入立法院後一直到2001年，他一直待在經濟委員會，1994年台灣加入關稅暨貿易總協定（GATT）前，時任辦公室主任、現任勞動部長何佩珊建議成立加入關稅暨貿易總協定的「民間諮詢委員會」，邀請在政大教授國際貿易法的蔡英文、政大國貿法教授楊光華、台大國貿法教授羅昌發擔任總顧問。

柯建銘說，他與蔡英文初次見面時，對她的印象是「超級熱忱」的學者，當年開了50場以上的公聽會，對於與自己領域有關的部分，蔡英文全部出席，讓自己獲益良多。

柯建銘指出，前總統陳水扁、蔡英文、賴清德總統在黨主席任內均提名自己擔任不分區立委，稱他們「皆一生貴人，這不是長官，什麼是長官？」他說，他的從政理念是，縱然與黨主席有不同意見，討論後他會毫無保留支持黨的價值，及黨主席，因主席須負終極責任，他與蔡英文也是「坐隔壁最久的同班同學」，從2008年到2024年之間，兩人幾乎每周三都在中常會比鄰而坐，「我感謝她能忍受我全身煙味，今日談起，兩人不禁莞爾而笑」。

對於兩人會面談了什麼內容，柯建銘透露，蔡英文說了什麼是最高機密，僅透露「感時花（太陽花）濺淚，恨別鳥（青鳥）驚心」，並稱讚蔡英文做到了「要把好的國家交給下任總統」的承諾，但選後國會不過半，造成今日史上最大困境與亂局，很是遺憾。

柯建銘最後轉述蔡英文的三點叮嚀，第一、黨內同志不分派系，要堅定支持賴清德領導；第二、黨團同仁要高度團結，共同承擔責任，與行政院長卓榮泰並肩作戰；第三、加強深化與公民團體、與社會及年輕人的對話與合作。他說，如此才能迎戰藍白不理性行為，讓台灣往前走，現在是關鍵時刻。

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