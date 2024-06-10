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SRF連環境部都有疑慮！張善政批經濟部昨是今非

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
經濟部撤銷桃園市政府廢止3家SRF廠入園許可的處分，桃園市長張善政今晚在臉書表示，現在SRF連環境部都有疑慮，經濟部不應為錯誤能源政策護航。本報資料照片
經濟部撤銷桃園市政府廢止3家SRF廠入園許可的處分，桃園市長張善政今晚在臉書表示，現在SRF連環境部都有疑慮，經濟部不應為錯誤能源政策護航。本報資料照片

經濟部撤銷桃園市政府廢止3家SRF廠入園許可的處分，引發地方反彈。桃園市長張善政今晚在臉書直指SRF進駐桃科，是經濟部積極運作的結果，現在SRF連環境部都有疑慮，經濟部不應為錯誤能源政策護航，無視觀音居民權益。

張善政表示，經濟部為已被廢止進駐桃科園區許可的三家SRF發電廠解套，撤銷桃園市府的廢止處分，忽視觀音在地居民的權益，令人非常遺憾。

張善政說，早在2018至2019年間3家SRF廠商函詢可否進入桃科，市府經發局皆回覆不符土管規定，不可入園。直至2020年，經濟部建議採專案核准入園方式辦理。入園程序與條件已明訂於經濟部工業局專案會議，載明廠商需取得經濟部能源局核發再生能源發電設備同意備案文件後，由經濟部向市府推薦，廠商再向市府申請入園。

「很明顯，SRF進駐桃科，是經濟部積極運作的結果。」張善政強調，經濟部的推薦函，是市府核准的前提，若無經濟部先向市府推薦，前任市府也不會核准這3家廠商的入園許可。

張善政表示，在大選前，經濟部屢次表達願意撤回推薦函，如今在市府廢止SRF的入園許可後，經濟部又撤銷市府的處分，意圖讓三家業者可以入園，如此昨是今非，立場反覆的態度，讓桃園市府、市民及觀音的鄉親，都難以接受。

特別是環境部長彭啟明在立法院被詢問SRF議題時，也坦言SRF廠有很多問題會產生，環境部要組成體檢小組來全面檢驗。

張善政表示，觀音的鄉親長期為能源政策承擔了太多，位於觀音的大潭火力電廠今年將成為全台最大電廠，占台電全系統裝置容量超過一成，如今經濟部還要讓連環境部都認為亟待檢驗及輔導的SRF廠進駐觀音，這顯然並不是重視觀音鄉親健康以及環境權益的態度。

張善政表示，市民的生活環境以及健康，市府有必要把關，他會要求經發局、環保局依法嚴格審查，絕對不能讓未達標準的業者過關，影響觀音居民的身體健康及生活環境。

SRF 觀音

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