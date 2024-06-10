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駁1450網軍說 陳駿季：有效宣傳助農業政策推動

中央社／ 台北10日電
農業部長陳駿季。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
農業部長陳駿季。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影

迎擊花新台幣1450萬元設網軍之說，農業部長陳駿季在今天播放的廣播節目說，1450是代名詞，像防堵非洲豬瘟入侵行銷有效可保住養豬產值上千億，有其價值，農業行銷費用要提高。

快樂聯播網廣播電台節目快樂心聲「空中立法院」單元，以「農產外銷及國內民生相關議題」為主題，於今天端午節播出專訪陳駿季內容。

藍營立委近幾年來質疑農業部從前身農委會時，就花費1450萬元設置網軍做宣傳。陳駿季說，當然1450是1個代名詞，這幾年農業部也是想辦法提高這樣的宣導費，因為有效的宣傳對農業政策推動是有幫助的。

陳駿季並說，農業要發展、進步，本身是需要進行政策宣導的，例如亞洲爆發非洲豬瘟後，東亞只剩下日本、台灣是非疫區，政府要讓所有消費者、農民了解防疫措施怎麼做，就需要發布大量資訊讓民眾了解，這都需要花費做廣告、行銷，不能只看錢多錢少，就認為是專門用錢買票，實際上要看宣導費用在哪。

陳駿季指出，用在防堵非洲豬瘟上，必須宣導民眾出國後返回入境不能帶肉類回來，以確保養豬產業上千億元的產值，同時要讓養豬的農民了解怎麼做好生物安全。

陳駿季也在回應主持人舉例風災過後菜價波動議題時說，像是颱風即將來襲，農業部需要向農民宣導怎麼預防，讓農民比較早先開始做好準備，以減少損失，這些都是要用預算進行的；農產減少損失對農民有利，對消費者也有利，因為菜價、物價會比較穩定，相關產值上百億元都有，行銷花費有其價值。

農民 陳駿季 非洲豬瘟

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