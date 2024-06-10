快訊

端午收假日車潮湧現！國道注意4雷區 離島無機位可改搭輪船

台灣將迎首次倒閣？ 學者：不是沒機會

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
有學者認為，藍綠為了國會改革都有倒閣動機，但若倒閣對綠營較有利；至於罷免還要再觀察。（中央社）
有學者認為，藍綠為了國會改革都有倒閣動機，但若倒閣對綠營較有利；至於罷免還要再觀察。（中央社）

「罷免立委可能是假議題，較可能國會直接重選！」學者劉兆隆受訪時如此大膽預測，他認為藍綠為了爭搶國會改革都想要倒閣獲得最新民意支持，而賴清德為鞏固統治，也會想倒閣。但學者廖達琪認為，倒閣後的選舉成本都要由立委買單，藍白不會想倒閣。

民進黨立院總召柯建銘近日受訪時表示，藍白若不滿覆議，可以直接提倒閣，國會重選，檢視新民意。國民黨團總召傅崐萁也表示，若覆議案沒成功，行政院長卓榮泰是否願負政治責任下台？一時間倒閣的可能性引發許多討論。

藍綠都想要倒閣？

「台灣首次倒閣，可能就在今年！」對此，彰師大公共事務與公民教育學系副教授劉兆隆說，2001年民進黨在立委選舉獲得87席，泛藍的國民黨與親民黨分別獲得68與46席，但如今藍綠席次相近（藍52、綠51席），民眾黨席次不多（8席），又沒有區域立委的情況下，藍綠為了國會改革都有動機倒閣。反而之前選舉支持民眾黨的淺綠將回歸，倒閣將對民眾黨很不利。

劉兆隆指出，倒閣也對缺乏黨產等資源的國民黨沒那麼有利，畢竟1個立委的選舉成本約1.5億，民進黨有許多中央補助，且這次覆議失敗，即使換誰當行政院長，包括外交部長林佳龍、副院長鄭麗君等都沒有用，還不如解散國會，讓藍白一些爭議性高的人落選。

賴可能借鏡法國

他分析，法國總統馬克宏2022年選舉後失去國會絕對多數，但他遲遲沒有解散國會，導致施政綁手綁腳，因此乾脆在此次歐洲議會選舉結束後，宣布提前解散國會，希望透過大選獲得多數，這對賴清德或許也有一些啟示性，加上民進黨立院總召柯建銘受媒體專訪時也不怕解散國會，「民進黨應對倒閣已有所準備。」

「賴清德過去的性格也是關鍵。」劉兆隆說，賴清德擔任台南市長期間，就曾與時任議長李全教有衝突，200多天不進議會，而國會改革相較之下更嚴重，而且這次國會改革案也會影響到2026年的選舉、甚至2028年賴清德能否繼續代表民進黨參選總統，賴清德解散國會的動機更大。

我國不能主動倒閣

不過，中山政研所榮譽退休教授廖達琪受訪時表示，《憲法增修條文》沒有說覆議失敗後，行政院長就一定要辭職，至於倒閣是要看國會多數黨是否提出，法國是總統可以解散國會，但我國是被動解散國會，要由立法院先提出不信任案，但她認為國民黨與民眾黨不會提出不信任案，因為我國倒閣後，所有選舉費用都要由立委負擔。

「以前也有覆議案沒被接受，但行政院長仍繼續留任的狀況！」廖達琪說，不信任案通過有兩種狀況，一個是總統重新任命，一個是呈請總統解散國會。但內閣制國家可以透過倒閣爭取擔任內閣官員，但我國立委卻無法藉此獲得更高發展，而成本又要自行負擔，藍白提出倒閣機會不高，「國民黨雖曾喊話要卓榮泰下台，但這並非正式法制程序。」

東吳大學政治學系教授蘇子喬受訪時也指出，舊《憲法》57條確實有行政院若覆議沒有成功，行政院長要接受該決議或辭職，但《憲法增修條文》第3條第2款第2項只剩下「行政院院長應即接受該決議」，因此若覆議失敗，卓榮泰也不用請辭，即使過去阿扁多項案子的覆議被否決，阿扁任內閣揆也未因覆議失敗辭職。

【更多精采內容，詳見

立委選舉 行政院 賴清德

延伸閱讀

賴清德本命區開戰！藍綠6月15日台南硬碰硬 龍介仙PK綠青鳥

菜鳥閣員頻「失言」？ 藍白營批「黨意」仍高於民意

國會改革到釋憲 賴清德、陳其邁說法如20年一次的輪迴

國會改革宣傳戰開打 國民黨首場劍指賴清德本命區

相關新聞

從五星市長到總統…賴清德如何拆解國會僵局？醫界出身的他 從政資歷完整

台灣出現首位醫界出身、曾是五星首長的總統！賴清德歷任立委、市長、行政院長，最後登上總統大位。

瞬間畫面曝光！第18年在龍頭 吳思瑤上陣龍舟奪旗

位於台北市洲美的屈原宮每年端午節都會舉行龍舟比賽，今年也是民進黨立委吳思瑤第18年參賽，並擔任奪標手，吳思瑤表示，即便參...

沈伯洋談「第五縱隊」：絕對不會做監控

民進黨立委沈伯洋日前提出要管好「第五縱隊」，引發爭議。他今日接受訪問時則改口說，「監控真的很可怕，我們絕對不會做監控」，...

捷克參議院副院長率團訪台 將晉見賴總統

外交部指出，捷克參議院首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）今率團訪台，為期6日，期間將晉見賴清德總統，和副總統蕭...

財劃法修不修？民間報告：沒中央撥款 一般縣市發不出薪水

我國財政收支劃分法已逾25年未修，立法院近日再度討論財劃法修法。針對財劃法是否有必要修法？有濃厚官方色彩的團體「中技社」提出報告，指出三項須改善的重點，包括中央與地方財政差距過大；地方財政自主性低；以及地方財政收支僵化等，更強調在現行制度下，一般縣市沒有中央統籌分配款及補助款的挹注，根本發不出薪水。

端午節的政治寓言 選擇「屈原投江」是因為逃不過政治正確

今天是端午節，世人皆知華人社會划龍舟、吃粽子，典故來自於戰國末期楚國官員、文學家屈原因懷才不遇，投汨羅江的故事。但是歷史上屈原的故事，遠不是「懷才不遇投江」而已，背後涉及戰國的國際局勢、楚國內部的派系鬥爭，甚至連以屈原作為「端午節」的典故，都有濃濃的「政治正確」意味。發人深省的是，這樣的政治寓言，放到今天，都還是有「當代政治」的既視感。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。