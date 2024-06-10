台灣將迎首次倒閣？ 學者：不是沒機會

「罷免立委可能是假議題，較可能國會直接重選！」學者劉兆隆受訪時如此大膽預測，他認為藍綠為了爭搶國會改革都想要倒閣獲得最新民意支持，而賴清德為鞏固統治，也會想倒閣。但學者廖達琪認為，倒閣後的選舉成本都要由立委買單，藍白不會想倒閣。

民進黨立院總召柯建銘近日受訪時表示，藍白若不滿覆議，可以直接提倒閣，國會重選，檢視新民意。國民黨團總召傅崐萁也表示，若覆議案沒成功，行政院長卓榮泰是否願負政治責任下台？一時間倒閣的可能性引發許多討論。

藍綠都想要倒閣？

「台灣首次倒閣，可能就在今年！」對此，彰師大公共事務與公民教育學系副教授劉兆隆說，2001年民進黨在立委選舉獲得87席，泛藍的國民黨與親民黨分別獲得68與46席，但如今藍綠席次相近（藍52、綠51席），民眾黨席次不多（8席），又沒有區域立委的情況下，藍綠為了國會改革都有動機倒閣。反而之前選舉支持民眾黨的淺綠將回歸，倒閣將對民眾黨很不利。

劉兆隆指出，倒閣也對缺乏黨產等資源的國民黨沒那麼有利，畢竟1個立委的選舉成本約1.5億，民進黨有許多中央補助，且這次覆議失敗，即使換誰當行政院長，包括外交部長林佳龍、副院長鄭麗君等都沒有用，還不如解散國會，讓藍白一些爭議性高的人落選。

賴可能借鏡法國

他分析，法國總統馬克宏2022年選舉後失去國會絕對多數，但他遲遲沒有解散國會，導致施政綁手綁腳，因此乾脆在此次歐洲議會選舉結束後，宣布提前解散國會，希望透過大選獲得多數，這對賴清德或許也有一些啟示性，加上民進黨立院總召柯建銘受媒體專訪時也不怕解散國會，「民進黨應對倒閣已有所準備。」

「賴清德過去的性格也是關鍵。」劉兆隆說，賴清德擔任台南市長期間，就曾與時任議長李全教有衝突，200多天不進議會，而國會改革相較之下更嚴重，而且這次國會改革案也會影響到2026年的選舉、甚至2028年賴清德能否繼續代表民進黨參選總統，賴清德解散國會的動機更大。

我國不能主動倒閣

不過，中山政研所榮譽退休教授廖達琪受訪時表示，《憲法增修條文》沒有說覆議失敗後，行政院長就一定要辭職，至於倒閣是要看國會多數黨是否提出，法國是總統可以解散國會，但我國是被動解散國會，要由立法院先提出不信任案，但她認為國民黨與民眾黨不會提出不信任案，因為我國倒閣後，所有選舉費用都要由立委負擔。

「以前也有覆議案沒被接受，但行政院長仍繼續留任的狀況！」廖達琪說，不信任案通過有兩種狀況，一個是總統重新任命，一個是呈請總統解散國會。但內閣制國家可以透過倒閣爭取擔任內閣官員，但我國立委卻無法藉此獲得更高發展，而成本又要自行負擔，藍白提出倒閣機會不高，「國民黨雖曾喊話要卓榮泰下台，但這並非正式法制程序。」

東吳大學政治學系教授蘇子喬受訪時也指出，舊《憲法》57條確實有行政院若覆議沒有成功，行政院長要接受該決議或辭職，但《憲法增修條文》第3條第2款第2項只剩下「行政院院長應即接受該決議」，因此若覆議失敗，卓榮泰也不用請辭，即使過去阿扁多項案子的覆議被否決，阿扁任內閣揆也未因覆議失敗辭職。

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