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陸男駕快艇「投奔自由」？ 綠委：海巡應在外海就處理

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
淡水漁人碼頭淡水海巡隊的快艇。記者洪哲政／攝影
淡水漁人碼頭淡水海巡隊的快艇。記者洪哲政／攝影

新北市淡水渡船頭昨天（9日）出現一名大陸籍中年男子駕駛快艇靠岸，自稱要「投奔自由」。對此，立法院外交國防委員會委員、民進黨立委洪申翰認為，民眾會期待海巡署在外海就有所處理，希望未來還是要做出檢討。

新北市淡水渡船頭昨天有一名陸籍男子駕駛快艇靠岸。海巡署表示該船出現在淡水外海6浬即全程監控掌握，第一時間逮捕該名自稱要「投奔自由」的男子，偵訊後移送士林地檢署。

據了解，男子駕駛一艘5噸不到的小型快艇，疑自福建省福州港出發附掛在大船，之後於淡水外海脫離大船，從淡水河口直驅而入，衝到遊客如織的淡水渡船頭，甚至傳出曾撞到淡水、八里之間交通渡船，目擊民眾立即打118通報海巡署。

海巡署指出，北部分署9日於淡水外海6浬發現可疑目標，即全程監控掌握，第三（桃竹）巡防區亦接獲民眾打118通報，第一時間派員抵達現場，當場逮捕1名年約60歲大陸籍人士，並扣留1艘陸籍小艇。

洪申翰認為，未來海巡仍需要加強相關的巡防，並表示，民眾對於海岸線的保安問題，大家會期待說，海巡署理應在更外海的地方就該有所處理。他表示，陸籍男子駕駛快艇靠岸屬於個案，不過還是認為，未來該檢討的部分就該檢討。

海巡署 淡水河

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