沈伯洋談「第五縱隊」：絕對不會做監控

民進黨立委沈伯洋日前提出要管好「第五縱隊」，引發爭議。他今日接受訪問時則改口說，「監控真的很可怕，我們絕對不會做監控」，而是要針對立法委員、村里長等高風險人員建立「透明化機制」，赴中前先申報。至於針對陸配議題，他認為陸配像「被害者」，應該保護他們，而不是污名化。

沈伯洋日前接受專訪時指出，第五縱隊不完全是中共間諜，也不是一開始就背叛國家，但中共可能威脅在中國做生意或有妻小在中國的人，這類「高風險群」有幾十萬人，「一開始就要管好」，台灣應該要有專門的作戰中心來應對第五縱隊，和潛在的在地協力者，此論一出引發爭議。

沈伯洋今接受廣播節目專訪，他表示，其實他不太喜歡用「第五縱隊」這個詞，因為代表「預設他們是間諜」的意思，但間諜是另外一回事，若已經符合間諜的定義，法律要直接進來，因此，他要討論的是「不是間諜」的部分。

主持人詢問，沈伯洋是否主張要監控30幾萬名陸配，和陸生？沈伯洋表示，「監控真的很可怕，我們絕對不會做監控」，而且他從頭到尾沒有講過要監控，他曾提出「代理人法」草案，要求符合「A+B」兩要件的人要去法務部調查局登記，其中A要件包括「接觸中國黨政軍（指簽契約、拿錢、利益交換等）」，B要件則是「做了一些違反民主的行為」，若只是單純接觸，沒有干預選舉、散播假消息等行為，完全不受規範。

沈伯洋表示，他通常會用「風險高不高」取代「第五縱隊」這個詞，假設有人與中國接觸多，又可能接觸機密，這個人的風險就相對高，其中風險最高的是立法委員，和村里長，前者可以接觸大量國家機密，後者則是地方民防的指揮單位。

沈伯洋表示，他為此提案修法，比照縣市首長，新增立委赴中需要報備的條款，卻引起立法院國民黨團總召傅崐萁的反彈，至今已經在程序委員會被擋了6次。他強調，他不是不讓立委去中國，而是要透明化，告訴國人去中國見了誰、層級有多高、有沒有可能有統戰行為。

至於立法院作為監督行政機關的單位，是否受陸委會聯審會管轄？沈伯洋認為，立法委員去中國並非行使監督權，如同出國前辦護照要經過外交部，繳稅要通過財政部審查，加上專業審查還是最重要的，而且審查不是不讓他們去，而是為了透明化，何況歷年來，聯審會根本沒有拒絕過人，只是審查後將資料公告上網，並在審查過程中提醒風險在哪。