快訊

橫濱車站傳隨機殺人！女遭狂刺慘死 失業男自首稱「不認識」

點咖啡要「去水」？奧客飲料要求客製化 店員無奈：超商不是手搖店

府院黨覆議戰拚「場外得分」 國民黨還在且戰且走？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捷克參議院副院長率團訪台 將晉見賴總統

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
捷克參議院首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）（左八）率科技部次長哈利科娃（Jana Havlikova）（左七）、貿工部總司長歐榷克（Petr Očko）（左五）及捷克國家博物館館長盧卡其（Michal Lukeš）（左六）等19人訪台，外交部歐洲司司長黃鈞耀（左九）及捷克駐台代表史坦格（David Steinke) （左十）到機場歡迎。圖／外交部提供
捷克參議院首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）（左八）率科技部次長哈利科娃（Jana Havlikova）（左七）、貿工部總司長歐榷克（Petr Očko）（左五）及捷克國家博物館館長盧卡其（Michal Lukeš）（左六）等19人訪台，外交部歐洲司司長黃鈞耀（左九）及捷克駐台代表史坦格（David Steinke) （左十）到機場歡迎。圖／外交部提供

外交部指出，捷克參議院首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）今率團訪台，為期6日，期間將晉見賴清德總統，和副總統蕭美琴。

捷克參議院首席副議長德拉霍斯今率領訪團於10日至15日訪台，成員包括科技部次長哈利科娃（Jana Havlikova）、貿工部總司長歐榷克（Petr Očko）及捷克國家博物館館長盧卡其（Michal Lukeš）等官員及科技專家學者共19人，外交部表達誠摯歡迎。

外交部指出，訪團在台期間將晉見賴清德總統及蕭美琴、拜會行政院長卓榮泰及立法院長韓國瑜、接受外交部長林佳龍款宴，並拜會我國相關部會就經貿、科技、教育及文化等重要議題交換意見，持續深化台捷在關鍵產業、科學發展、人才培育、文化藝術等各領域合作。

外交部表示，德拉霍斯此行也將出席捷克半導體商機說明會、見證國立故宮博物院與捷克國家博物館簽署借展合作契約、參與國立台灣博物館「捷克城堡與堡邸展」的開幕式，以及參加台捷韌性案的相關啟動儀式。

外交部指出，德拉霍斯曾任捷克國家科學院院長，2018年起擔任參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席，2022年出任參議院首席副議長迄今，長期推動台捷科技與人文各方面領域的交流與合作，包括2022年促成台捷在半導體科技、教育、文化、大學及博物館等6項合作瞭解備忘錄，全面提升雙邊關鍵科技合作、產業鏈結及強化民主供應鏈韌性等交流計畫。

博物館 外交部 捷克

延伸閱讀

日台交流協會遊花蓮支持觀光 迎神秘嘉賓蕭美琴

影／綠議員抵制花蓮觀光 蕭美琴：花蓮需要溫暖應援、勿用政治眼光看待

綠議員抵制花蓮說犯眾怒 藍批民進黨踩過了紅線、點名蕭美琴出面回應

南台科大4116學生今畢業 老校長勉勵大家要為自己而活

相關新聞

從五星市長到總統…賴清德如何拆解國會僵局？醫界出身的他 從政資歷完整

台灣出現首位醫界出身、曾是五星首長的總統！賴清德歷任立委、市長、行政院長，最後登上總統大位。

瞬間畫面曝光！第18年在龍頭 吳思瑤上陣龍舟奪旗

位於台北市洲美的屈原宮每年端午節都會舉行龍舟比賽，今年也是民進黨立委吳思瑤第18年參賽，並擔任奪標手，吳思瑤表示，即便參...

捷克參議院副院長率團訪台 將晉見賴總統

外交部指出，捷克參議院首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）今率團訪台，為期6日，期間將晉見賴清德總統，和副總統蕭...

財劃法修不修？民間報告：沒中央撥款 一般縣市發不出薪水

我國財政收支劃分法已逾25年未修，立法院近日再度討論財劃法修法。針對財劃法是否有必要修法？有濃厚官方色彩的團體「中技社」提出報告，指出三項須改善的重點，包括中央與地方財政差距過大；地方財政自主性低；以及地方財政收支僵化等，更強調在現行制度下，一般縣市沒有中央統籌分配款及補助款的挹注，根本發不出薪水。

端午節的政治寓言 選擇「屈原投江」是因為逃不過政治正確

今天是端午節，世人皆知華人社會划龍舟、吃粽子，典故來自於戰國末期楚國官員、文學家屈原因懷才不遇，投汨羅江的故事。但是歷史上屈原的故事，遠不是「懷才不遇投江」而已，背後涉及戰國的國際局勢、楚國內部的派系鬥爭，甚至連以屈原作為「端午節」的典故，都有濃濃的「政治正確」意味。發人深省的是，這樣的政治寓言，放到今天，都還是有「當代政治」的既視感。...

賴清德剛上台就要再引發街頭對立？ 宣講恐非為釐清國會改革

民進黨將於6月14日至7月16日舉辦「反濫權、護民主」全台宣講行動，表面上是要向人民說明國會改革覆議案，但實則是要將朝野對立衝突，從立法院向外擴散，讓新政府4年的一開始還沒看到政績，就先如進入大選年的遍地烽火。或許，相較於治國，藉由對立鞏固政權，才是民進黨最擅長的。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。