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捷克參議院首席副議長率團訪台 將晉見正副總統

中央社／ 台北10日電
捷克參議院首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）將在今天（10日）展開為期一週訪台行程。 中央社
捷克參議院首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）將在今天（10日）展開為期一週訪台行程。 中央社

外交部今天表示，捷克參議院首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）率領訪團，於今天至15日訪台，期間將晉見總統賴清德及副總統蕭美琴，拜會行政院長卓榮泰及立法院長韓國瑜、接受外交部長林佳龍款宴。

外交部中午發布新聞稿表示，，成員包括科技部次長哈夫里可娃（Jana Havlikova）、貿工部總司長歐榷可（Petr Očko）及捷克國家博物館館長盧卡其（Michal Lukeš）等官員及科技專家學者共19人，外交部誠摯歡迎。

外交部說明，訪團在台期間將晉見賴清德總統及蕭美琴副總統、拜會行政院長卓榮泰及立法院長韓國瑜、接受外交部長林佳龍款宴，並拜會相關部會就經貿、科技、教育及文化等重要議題交換意見，持續深化台捷在關鍵產業、科學發展、人才培育、文化藝術等各領域合作。

外交部提到，德拉霍斯此行也將出席捷克半導體商機說明會、見證國立故宮博物院與捷克國家博物館簽署借展合作契約、參與國立台灣博物館「捷克城堡與堡邸展」的開幕式，以及參加台捷韌性案的相關啟動儀式。

外交部指出，德拉霍斯曾任捷克國家科學院院長，2018年起擔任參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席，2022年出任參議院首席副議長迄今，長期推動台捷科技與人文各方面領域的交流與合作，包括2022年促成台捷在半導體科技、教育、文化、大學及博物館等6項合作瞭解備忘錄，全面提升雙邊關鍵科技合作、產業鏈結及強化民主供應鏈韌性等交流計畫。

外交部強調，樂見台捷雙方在共享自由民主價值的基礎上，持續深化雙邊在科技、教育及文化等各項領域的合作，以促進兩國國家發展、造福雙方人民。

博物館 外交部 捷克

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