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賴清德體驗包越南圓粽、娘惹粽 感謝新住民對台貢獻

中央社／ 台北10日電

身兼民進黨主席的總統賴清德今天在YouTube頻道發布影片端午節特輯，與新住民一起體驗包異國粽子；賴清德感謝新住民來到台灣，對台灣社會所做的貢獻，他更承諾，現在當總統，他一定會好好做，照顧每一個族群。

端午節不只台灣粽子口味多元，各國粽子文化也充滿特色。民進黨今天發布新聞稿表示，賴清德於YouTube頻道發布影片「賴在一起挺台灣」端午節特輯「賴桑體驗新住民朋友的家鄉粽子文化」，分享自己與新住民一起體驗包異國粽子，並關心新住民在台灣的生活。

影片中，為與新住民交流，賴清德特別來到由新住民所經營的新竹縣寶山新城風糖園區，與來自各國的新住民提前過端午，他並親手包了兩種粽子，分別是越南圓粽和馬來西亞的娘惹粽。

包完粽子後，賴清德到園區內參觀，關心地方創生以及社區長輩。風糖園區是由中國籍新住民王翎鳳與先生李榮峯一同經營，在賴清德擔任行政院長提出地方創生政策時，便配合政府政策規劃園區發展，也大力支持前總統蔡英文的長照政策，在寶山設立社區服務據點，是新住民在地深耕、在台逐夢的資優生。

活動最後，賴清德與新住民品嘗各國風格粽子，並交流彼此文化。大家也暢所欲言，分享自己在台灣打拚的故事，有笑有淚，十分溫馨。

賴清德以具體行動落實他競選時承諾的新住民政見，包括文化交流、據點關懷及座談，創造新住民與社區雙贏。

賴清德表示，謝謝新住民來到台灣，對台灣社會所做的貢獻，他更承諾，他現在當總統，一定會好好做，照顧每一個族群。

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