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蔡英文談最喜歡最懷念的端午節 與貢寮阿嬤包粽

中央社／ 台北10日電
前總統蔡英文從2010年開始，常常在端午節時到貢寮跟阿嬤們一起包粽子。圖取自／蔡英文 Tsai Ing-wen臉書
前總統蔡英文從2010年開始，常常在端午節時到貢寮跟阿嬤們一起包粽子。圖取自／蔡英文 Tsai Ing-wen臉書

前總統蔡英文今天透過臉書分享幾張照片，談「最喜歡也最懷念的端午節」。她說，從2010年開始，常常在端午節時，她都會到貢寮，跟阿嬤們一起包粽子，這樣的情誼，真的是非常難得。

蔡英文今天透過社群平網臉書，祝福大家端午節平安、快樂。

她也分享幾張照片表示，從2010年開始，她與貢寮阿嬤們結下的緣分。常常在端午節時，她都會到貢寮，跟阿嬤們一起包粽子。

蔡英文說，她記得與阿嬤們初見面時，她們盛裝打扮的樣子，讓她印象非常深刻。她也還記得，她們像自己的媽媽一樣，在一旁細心教她傳統的包粽手法，看看她每一次去有沒有進步。

她說，疫情期間，她打電話給阿嬤們，關心她們施打疫苗的狀況，提醒她們注意身體健康。這樣的情誼，真的是非常難得。

蔡英文表示，貢寮阿嬤們年事已高，現在翻出這些照片，也讓她懷念起阿嬤們又大又餡多的香粽。她要謝謝貢寮阿嬤們，過去對她長期以來的支持，也讓她有機會共同創造這麼難忘的回憶。

她說，今年沒去包粽子，就跟大家分享她在家吃的粽子，祝大家佳節愉快。

包粽子 端午節 蔡英文 阿嬤

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