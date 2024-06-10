蔡英文談最喜歡最懷念的端午節 與貢寮阿嬤包粽
前總統蔡英文今天透過臉書分享幾張照片，談「最喜歡也最懷念的端午節」。她說，從2010年開始，常常在端午節時，她都會到貢寮，跟阿嬤們一起包粽子，這樣的情誼，真的是非常難得。
蔡英文今天透過社群平網臉書，祝福大家端午節平安、快樂。
她也分享幾張照片表示，從2010年開始，她與貢寮阿嬤們結下的緣分。常常在端午節時，她都會到貢寮，跟阿嬤們一起包粽子。
蔡英文說，她記得與阿嬤們初見面時，她們盛裝打扮的樣子，讓她印象非常深刻。她也還記得，她們像自己的媽媽一樣，在一旁細心教她傳統的包粽手法，看看她每一次去有沒有進步。
她說，疫情期間，她打電話給阿嬤們，關心她們施打疫苗的狀況，提醒她們注意身體健康。這樣的情誼，真的是非常難得。
蔡英文表示，貢寮阿嬤們年事已高，現在翻出這些照片，也讓她懷念起阿嬤們又大又餡多的香粽。她要謝謝貢寮阿嬤們，過去對她長期以來的支持，也讓她有機會共同創造這麼難忘的回憶。
她說，今年沒去包粽子，就跟大家分享她在家吃的粽子，祝大家佳節愉快。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言