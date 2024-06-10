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洪秀柱發文為五權憲法喊冤！稱問題是「這個」：別邏輯混亂

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨前主席洪秀柱。圖／聯合報系資料照片
國民黨前主席洪秀柱。圖／聯合報系資料照片

立法院三讀國會改革相關法案後，廢除監察院聲浪再起。國民黨前主席洪秀柱今天表示，她要為冤屈的五權憲法喊冤，引用前台大哲學系教授林火旺的文章，稱監察院的「問題在人」，大家不必為了聲量和選票，連處理問題的邏輯都混亂了。

洪秀柱在端午節一早透過臉書指出，中華民族有三大民俗節慶：春節、端午與中秋。就算歷經520就職演說，引發的台海軍演餘波後，如今仍可以在觀光局網站的民俗節慶項目中，找到端午節的說明。

洪秀柱提到，觀光局網站指出，端午節相傳是為了紀念屈原，屈原是戰國時代楚國人，忠心愛國，無奈楚王卻聽信奸臣的話，屈原感到失望，就投汩羅江自盡。屈原投江後，居民為了不讓跳下汨羅江的屈原屍體被魚蝦吃掉，所以在江裡投下許多用竹葉包裹的米食（粽子），並競相划船（賽龍舟）希望找到屈原的屍體。

洪秀柱說，她刻意摘錄這段中華民國官方網頁文字，是有原因的。因為不管執政黨如何否認，台灣的生活仍是乘載中華傳統文化，台灣人民當然是中華民族成員。當年屈原含冤跳江，如今五權含冤卻可能被廢？

洪秀柱說，尤其是看到台大哲學系前教授林火旺在聯合報民意論壇的文章「問題在人 過錯別推五權」，她真心認為大家不必為了聲量和選票，連處理問題的邏輯都混亂了。如同林火旺說的，若因監察院不能獨立於黨派利益而廢監察院，是否同樣應超越黨派，卻縱放民進黨台南議長賄選案的司法院也該廢？「這樣看來，五權憲法冤不冤？五權廢成三權，讓考監屍骨無存。」

洪秀柱 監察院 端午節

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