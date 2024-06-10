【專家之眼】逐一評許慶雄「立法院已經是神經院」一文

日前，許慶雄老師在他的「許慶雄の憲法私塾」裡，發表「立法院已經是神經院」大作，小弟不自量力，就其觀點就教於諸良知，以啟民智。

1、許慶雄老師的標題是「立法院已經是神經院」，這種論斷，難道不是在侮辱台灣人？因為立法委員是由台灣人選出來的，如果立法院是神經院，那就意味著台灣人也是精神病患，能這樣侮辱台灣人嗎？

2、許老師說：「台灣各界人士把立法院當作是國會，才會誤導立法委員自以為是國會議員」。如果「各界人士」都把立法院當作是國會，唯獨許老師不把立法院當國會，所以是眾人皆醉，許老師獨醒，是這個意思嗎？

3、許老師說：立法院「妄想擴權」。究竟國會改革法是擴權還是拿回應有的權力？立法院本來就該有國會調查權，否則如何保障民權，而這個權力不但是英、美、德、日、法等先進國家的國會基本配備，更是我國憲法釋字585號所肯認，說擴權，難道不是毀謗？

4、許老師說：「事實上，立法院並沒有一般民主國家國會應該擁有的權限」，按照他的邏輯，如果台灣的立法院沒有一般民主國家國會應有的權限，那麼，這些又該由誰來享有？是司法院？是監察院？是考試院？這不是荒謬絕倫？

5、許老師說：「立法院主要權限就是立法所以才命名為立法院，請立法委員專心立法」，這種說法一樣荒謬。首先，「立法院的主要權限就是立法」，依此，立法院通過「國會改革法」有何「神經」可言？立法委員不正「專心立法」嗎？此外，立法院的權限「主要」就是立法嗎？憲法都讀到哪裡去了？預算審查不是主要的嗎？人事同意權也不是主要的嗎？如果不是主要的，那就不用審查預算，不是嗎？

如果立法院沒有「人事同意權」，而是完全由總統一人任命行政、司法、考試、監察四院院長、副院長以及央行總裁等重大人事，一旦如此，台灣就變成了比獨裁國家還獨裁的國家了，連獨裁國家的人事任命都還要經過國會同意呢！

至於立法院該有的彈劾權，更因為總統綁架了監察院，導致監察院成為歷來民進黨主張廢除的對象。2016年之後，民進黨全面執政（包含在立院占過半席次）8年，為何反而不廢掉蛀蟲兼肥貓監察院呢？難道不是為了豢養看門狗？

6、許老師指責的金門、馬祖「票票不等值」一萬票就選出一名立法委員，不公平。按照他的邏輯，孤懸海外的美國夏威夷人口只有142萬，加州人口3800萬，都只選出2名參議員，一樣是票票不等值，所以，不只台灣錯了，美國也錯了？書都讀到哪裡去？就像我們的手指頭，能夠因有長有短，就把五隻手指頭切齊？這不是不知輕重嗎？

7、許老師同樣指責「原住民部分，只要一萬票左右就當選」，難道許老師的意思是要取消或減少原住民席次？只因為「一萬票」就能當選？如果真要取消或減少原住民席次，難道這麼做會是正義的嗎？原住民的聲音難道是由漢人或原住民中的多數族裔來代表少數族裔？一樣是不知輕重。

8、許老師說：「立法院要換招牌成為監察院，可以擁有國會調查權，還及於包括一般人民及公司，任意侵犯人權。」由此看來，許老師對於西方國家具有國會調查權一事很不滿意，也不同意。許老師的言下之意，監察院才是國會，而立法院不是國會，所以，監察院才有國會調查權，而立法院沒有資格擁有。這不是失去理性了嗎？

誰才是國會？難道人民選出來的立法院竟然不是國會，而由總統提名的監察院反而是國會？國不國會只有一個標準，那就是誰是由人民直接選出來的，依此，答案不就很明確了嗎？許老師說：立法院「擁有國會調查權，還及於包括一般人民及公司」，就會「任意侵犯人權」，請問，前後有因果關係嗎？按照許老師的邏輯，歐美先進國家的國會全部因為有了國會調查權，就「任意侵犯人權」，有這種事？要騙誰呢？

9、許老師說：「立法院要換招牌成為司法院，可以擁有審判權，判定公務人員與人民，是否藐視立法委員，強迫全民必需服從其威權統治」，此說難道不是對國會改革法的抹黑嗎？如果國會沒有調查權，如何保障民權呢？難道任由行政部門為非作歹？愛理不理？至於有危害國家安全之虞的人民與企業，也不能請來問一問？這樣子的國會還能代表人民嗎？

10、許老師說：「立法院要換招牌超越國民大會，任意要求總統接受質詢監督，使人民選出的總統無法掌控政權，總統只能管理清掃總統府周圍的水溝」，許老師這種說法不是很幼稚嗎？國會一旦有了調查權，總統就只能管理水溝，有這種事？國會要求總統接受質詢監督，就這樣子而已，就能得出「人民選出的總統無法掌控政權」，立法院就變成了「超級國民大會」，有這種事？許老師，您不要嚇唬人好不好？我的膽子很小，會被您嚇破膽的！

11、許老師說：「立法院要換招牌成為行政院，可以為自己的選區編列預算兩兆，不但侵害行政權，違反權力分立原則，還可以要全民繳稅負擔。」這種說法，更是顯示自己的無知。

許老師難道不知道我們現在所實施的憲法，事實上是一部帝制憲法，總統就是皇帝，所有權力來自於總統（行政、司法、監察、考試高層的任命全取決於總統一人，如果這時候，執政黨還掌握立院多數，就例如上屆立法院，難道蔡英文不點頭，游錫堃、蔡其昌當得了院長、副院長？），而立法院從立憲以來，淪為橡皮圖章，何曾受到一點點的節制？行之於台灣的三權分立或是五權分立，不過是形式而已，難道這一點，教憲法的許老師一點都不知道，還是選擇性失憶？

12、許老師說：「立法院與立法委員可以無視民主原理、人權保障與憲法規範，任意制定自我擴張權力的法律！」話是對了，不過對象的指涉錯了。看一看游錫堃在當立院院長的時候怎麼說的，他說：「期待台灣成為國會至上『正常國家』」，言下之意，現在的台灣因為不是國會至上，反而是行政權至上，也就是總統不受任何制約，無法無天，這種情形之下，台灣能是一個正常的民主國家嗎？