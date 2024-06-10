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菜鳥閣員頻爆衝 綠委急跳腳

聯合報／ 記者鄭媁黃婉婷／台北報導
數位發展部長黃彥男。聯合報系記者蘇健忠／攝影
數位發展部長黃彥男。聯合報系記者蘇健忠／攝影

行政院長卓榮泰內閣備詢處女秀，有民進黨立委形容，「菜鳥團隊」頻頻暴衝失言，已讓執政黨立委嚇出一身冷汗。包括數位發展部長黃彥男答詢時稱要「威脅」數位平台業者積極打詐，被批失言；經濟部長郭智輝談及核電廠延役問題，其挺核色彩也讓綠營立委急跳腳；衛福部次長林靜儀在臉書開戰，也惹立委不滿。

郭智輝日前談及核電廠延役問題表示，只要修法通過，核二、核三可延役，被質疑是否背離民進黨過去「反核家園」立場。不過，郭智輝在參與卓榮泰宴請執政黨立委餐敘後態度改變，改口稱「現在核電是我們沒有考慮的一部分」。

黃彥男先前首度赴立法院報告並備詢，立委質詢時多聚焦在如何落實「打詐」。黃彥男回應，若平台業者不積極協助防詐，將會請業者來喝咖啡，甚至會用「威脅」的方式。民眾黨立委張啓楷連忙說，黃部長看起來是「古意人 （老實人）」，不需要用這麼重的字眼。

林靜儀也被民進黨立委林淑芬點名，多次在臉書公布輸液缺藥的調度進度，「難道次長的個人臉書變成衛福部的官網？」林淑芬說，林次長想個人作秀，她沒有意見，但衛福部長邱泰源「要讓次長繼續亂下去嗎」？

民進黨 郭智輝 黃彥男

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