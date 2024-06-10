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黨意仍高於民意 在野批新閣

聯合報／ 記者林銘翰張睿廷／台北報導

行政院長卓榮泰上任未滿一個月，多位部會首長相繼出現失言風波，國民黨立委牛煦庭批評，談論國家重要能源政策，官員不能顛三倒四，直言新閣員表現荒腔走板。民眾黨立委林國成則說，當初認為卓內閣比較為人民設想，可是看了這幾天答詢的過程，依舊政黨意識鮮明，而且「錯就錯到底」。

牛煦庭批評，民進黨延續執政，先前三個月可說是看守內閣，行政院前院長陳建仁因為卸任在即「戰狼上身」，國民黨立委已經受夠這群人的傲慢與不談道理，不過仍然可以理解；但新閣員上任還是荒腔走板，就是施政品質問題，現在的官員都是賴清德總統欽點的「信任圈」，賴總統自然要負相關責任。

牛煦庭表示，對於國家重要政策，官員說法一改再改，例如能源政策，經濟部長郭智輝起初講得相當清楚，後來改口變成「民進黨的形狀」；談論國家重要政策，部長不能前後不一，尤其還是能源政策，賴總統應該出面說清楚講明白。

林國成指出，這次有很多部長來自產業界，照理說會比較重視民意，不過，就職前講得理直氣壯，就職後就馬上改變意思，按照民進黨的黨意做事，當初對他們的期待，可以說是完全破功，「依照黨意來做政務官，這樣比較危險，會跟民意背道而馳。」

林國成說，卓榮泰號稱大師兄，過去有民意代表的背景，應該會比較接近民意，可是現在完全改變，多位部長答非所問，「就職以前的理想，就職以後馬上改變」。

民眾黨立委陳昭姿也點名衛福部次長林靜儀，錯把政務官當成民意代表在做，態度傲慢，非常離譜。

民進黨 牛煦庭

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