「最能平衡城鄉差距」 藍駁財劃法獨厚自家人

立法院近日討論「財政收支劃分法」修法，各版本歧異大，也被質疑獨厚藍營執政縣市。國民黨智庫、國政基金會昨表示，國民黨立法院黨團提出的財劃法版本無藍綠之分，六都占比由六成一降至四成九，最能平衡城鄉差距。前台灣省長、現任親民黨主席宋楚瑜也提解方，指關鍵是結合責任和開銷，由中央統一出。

國政基金會指出，就中央統籌分配稅款增加比率而言，縣市增加最多，宜蘭縣、新竹縣、基隆市、彰化縣、金馬、嘉義縣市與屏東縣增加三倍以上，苗栗縣、澎湖縣與南投縣增加二點五倍以上，雲林縣、花東增加二倍以上，增加最少的新竹市亦有一點五倍。

另外，六都占比由六成一降至四成九，其中新北市增加一點三倍最多，台北市增加零點六倍最少，台南與高雄在六都增幅都居中間，並無獨厚國民黨執政縣市。

宋楚瑜指出，當年中央廢省後，沒有把省政府當年所做的工作接下來，「中央只把錢拿去，事情沒接過去。」他認為，在警察消防、教育、社福及基礎建設維護四項支出上，是財劃法應該好好處理的關鍵；像是全民健保、營養午餐等重大支出，這些具有全國一致性質的費用、國民應該享受的，應由中央統一支付，不要分成不同層級。