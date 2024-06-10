聽新聞
test
0:00 / 0:00

「最能平衡城鄉差距」 藍駁財劃法獨厚自家人

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

立法院近日討論「財政收支劃分法」修法，各版本歧異大，也被質疑獨厚藍營執政縣市。國民黨智庫、國政基金會昨表示，國民黨立法院黨團提出的財劃法版本無藍綠之分，六都占比由六成一降至四成九，最能平衡城鄉差距。前台灣省長、現任親民黨主席宋楚瑜也提解方，指關鍵是結合責任和開銷，由中央統一出。

國政基金會指出，就中央統籌分配稅款增加比率而言，縣市增加最多，宜蘭縣、新竹縣、基隆市、彰化縣、金馬、嘉義縣市與屏東縣增加三倍以上，苗栗縣、澎湖縣與南投縣增加二點五倍以上，雲林縣、花東增加二倍以上，增加最少的新竹市亦有一點五倍。

另外，六都占比由六成一降至四成九，其中新北市增加一點三倍最多，台北市增加零點六倍最少，台南與高雄在六都增幅都居中間，並無獨厚國民黨執政縣市。

宋楚瑜指出，當年中央廢省後，沒有把省政府當年所做的工作接下來，「中央只把錢拿去，事情沒接過去。」他認為，在警察消防、教育、社福及基礎建設維護四項支出上，是財劃法應該好好處理的關鍵；像是全民健保、營養午餐等重大支出，這些具有全國一致性質的費用、國民應該享受的，應由中央統一支付，不要分成不同層級。

國民黨 新竹

延伸閱讀

財劃法修法朝野歧異大 宋楚瑜籲釐清責任、開銷：如何分錢不是關鍵

藍智庫：國民黨版財劃法最能平衡城鄉差距

批國民黨版財劃法未考量土地、人口老化 黃偉哲喊不公平

藍版財劃法 鍾東錦：可助苗縣1年後解除財政控管

相關新聞

菜鳥閣員頻爆衝 綠委急跳腳

行政院長卓榮泰內閣備詢處女秀，有民進黨立委形容，「菜鳥團隊」頻頻暴衝失言，已讓執政黨立委嚇出一身冷汗。包括數位發展部長黃...

「最能平衡城鄉差距」 藍駁財劃法獨厚自家人

立法院近日討論「財政收支劃分法」修法，各版本歧異大，也被質疑獨厚藍營執政縣市。國民黨智庫、國政基金會昨表示，國民黨立法院...

黨意仍高於民意 在野批新閣

行政院長卓榮泰上任未滿一個月，多位部會首長相繼出現失言風波，國民黨立委牛煦庭批評，談論國家重要能源政策，官員不能顛三倒四...

桃非首例 中市府處分中火 中央撤銷

中央強行撤銷地方政府處分，桃園並非首例。台中市府二○一九年因台中火力發電廠違法啟用二號機組，勒令停止操作，三度裁罰中火共...

星期評論／煽動仇恨值 社會無寧日

4月強震過後，花蓮經濟仍未恢復元氣，近日民進黨台北市議員李建昌卻稱，「不去花蓮旅遊是因為不滿傅崐萁夫妻」，一番仇傅言論，...

財劃法修法朝野歧異大 宋楚瑜籲釐清責任、開銷：如何分錢不是關鍵

立法院近日討論「財政收支劃分法」修法，各版本歧異大，也被質疑獨厚藍營執政縣市。親民黨主席宋楚瑜認為，這是當年修憲時廢省產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。