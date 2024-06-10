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桃非首例 中市府處分中火 中央撤銷

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導

中央強行撤銷地方政府處分，桃園並非首例。台中市府二○一九年因台中火力發電廠違法啟用二號機組，勒令停止操作，三度裁罰中火共一千八百萬元，遭當時的環保署撤銷處分；中市環保局聲請停止執行撤銷處分，但被最高行政法院駁回確定。

另外，行政院二○二○年還函告「台中市生煤管制條例」部分條文牴觸「空汙法」，應屬無效；中市議會提起釋憲，但三年多來始終沒有下文。市府另以「空汙法」無法全面符合台中市空氣品質管制需求，二○二二年提出「台中市重大空氣汙染管制自治條例」草案，議會通過後送行政院核定，政院迄今也尚在審查。

台中市無黨籍議員林昊佑說，台電中火過去短短五年遭罰卅五次，總計近一點六億元罰金，且年年遭罰仍屢屢汙染，台電繳款了事，不顧民眾健康，「台中市府面對中火這樣的汙染大戶，是不是沒轍？」

市長盧秀燕強調，只要影響市民健康、汙染環境，市府皆開罰巨額罰金，絕不手軟。她日前答詢表示，過去中火要求增氣拆煤，第一階段談判成功；但現在中火又提出要增加四部燃氣機組，市府已啟動談判，因過去第一階段談判成功案例有例可循，增一部就要拆一部，希望第二階段談判能比照，守護台中市民健康。

中火 台中市 行政院

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