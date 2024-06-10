聽新聞
test
0:00 / 0:00

星期評論／煽動仇恨值 社會無寧日

聯合報／ 本報記者王慧瑛

4月強震過後，花蓮經濟仍未恢復元氣，近日民進黨台北市議員李建昌卻稱，「不去花蓮旅遊是因為不滿傅崐萁夫妻」，一番仇傅言論，企圖煽動仇恨值打擊政敵，殃及無辜百姓，毫無同理心，聽在努力從災後奮起的花蓮人耳裡情何以堪？

今年端午連假對花蓮格外沉重，許多災民失去家園、觀光業等不到遊客上門，「抵制花蓮言論」犯眾怒，李建昌挨轟道歉稱，「看不慣傅崐萁囂張亂政的行為，一時惱怒才發文」。嘴巴說道歉，但花蓮人看不出是否真心悔改。

操弄仇恨值，成為近年台灣政壇的「顯學」。每一場罷免連署、投票，勢必造成社會對立、撕裂、內耗，當仇恨蔓延，將掀起「冤冤相罷」亂象，社會永無寧日。

回顧2020年大選，時任高雄市長韓國瑜敗選後回歸市長角色，不久即面臨綠營結合側翼的罷免攻勢，經歷一場仇恨動員，最後罷韓成功。經過市長補選，民進黨陳其邁「復仇成功」入主市府，高雄再度藍天變綠地，政治人物獲得權力，社會傷害卻難平復。

2024大選後，外界關注新北市長侯友宜是否面臨同樣難關，近來罷侯團體宣布停止連署收件，一大因素是侯友宜之於新北市民，沒有那麼高仇恨值。

基隆市長謝國樑也面臨罷免挑戰，「拆樑行動」進入第二階段連署，民進黨秘書長林右昌說，「這是場公民行動，政黨或政治人物沒有涉入」，但林右昌常批謝國樑主政後城市光榮感消失，這番話等於號召綠營支持者「反謝」，巧妙呼應罷免論述。

點燃仇恨值政治操作，手法愈來愈常見，藍綠皆然，但政治攻防不該失去人性，或被仇恨沖昏頭而做出冷血言行。即便民意如流水，理性選民仍是多數，挑起仇恨值的一方，要承受難以預測的後座力，過度動員、製造衝突，更容易讓選民反感。

罷免 花蓮

延伸閱讀

【即時短評】綠營煽動仇恨值成「顯學」 花蓮人情何以堪？

影／不滿傅崐萁作為…綠議員贊成抵制花蓮後發文道歉 柯文哲怒批：乾脆辭職

綠營全台宣講614傅崐萁的後山打頭陣…遭疑藏罷免動機 林右昌這樣說

抵制傅崐萁「報復性不旅遊?」 綠營花蓮黨部籲理性看待

相關新聞

菜鳥閣員頻爆衝 綠委急跳腳

行政院長卓榮泰內閣備詢處女秀，有民進黨立委形容，「菜鳥團隊」頻頻暴衝失言，已讓執政黨立委嚇出一身冷汗。包括數位發展部長黃...

「最能平衡城鄉差距」 藍駁財劃法獨厚自家人

立法院近日討論「財政收支劃分法」修法，各版本歧異大，也被質疑獨厚藍營執政縣市。國民黨智庫、國政基金會昨表示，國民黨立法院...

黨意仍高於民意 在野批新閣

行政院長卓榮泰上任未滿一個月，多位部會首長相繼出現失言風波，國民黨立委牛煦庭批評，談論國家重要能源政策，官員不能顛三倒四...

桃非首例 中市府處分中火 中央撤銷

中央強行撤銷地方政府處分，桃園並非首例。台中市府二○一九年因台中火力發電廠違法啟用二號機組，勒令停止操作，三度裁罰中火共...

星期評論／煽動仇恨值 社會無寧日

4月強震過後，花蓮經濟仍未恢復元氣，近日民進黨台北市議員李建昌卻稱，「不去花蓮旅遊是因為不滿傅崐萁夫妻」，一番仇傅言論，...

財劃法修法朝野歧異大 宋楚瑜籲釐清責任、開銷：如何分錢不是關鍵

立法院近日討論「財政收支劃分法」修法，各版本歧異大，也被質疑獨厚藍營執政縣市。親民黨主席宋楚瑜認為，這是當年修憲時廢省產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。