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國土署：國土計畫法上路 不會影響農民既有權益

中央社／ 台北9日電

國土署今天表示，國土計畫法上路不會影響農民權益，劃設農業發展地區不影響農民既有權益，既有的建地、農地，一樣可從事建築、農業相關使用，與現行規定一致，既有合法使用不受影響，並未增加管制。

媒體報導，雲林縣長張麗善被問及如何看待藍綠啟動國會職權修法宣講時提到，即將上路的國土計畫法有重大變革，對農民權益造成相當大損害，並表示這才是地方所關心的事務，應下鄉跟全民做這方面的宣導比較重要。

國土管理署今天透過新聞稿澄清，國土計畫法上路不會影響農民權益，劃設為農業發展地區不影響農民既有權益，既有的建地、農地，一樣可以從事建築、農業相關使用，與現行規定一致，且既有合法使用不受影響，並未增加管制，未來仍可由縣府主動按計畫檢討調整為適當國土功能分區。

國土署表示，農業發展地區的劃設，是由地方政府依循各級國土計畫劃設條件的指導，參考現行區域計畫非都市土地使用分區，和農地調查成果劃設，並未大幅增加農地面積。

此外，國土署說明，農業發展地區對於農民的既有合法權益均加以保障，依國土計畫土地使用管制規則草案規定，產、製、儲、銷均可申請使用，充分考量農業生產實際需要。

國土署強調，農業發展地區未來可由地方政府視實際需要，辦理國土計畫通盤檢討或鄉村地區整體規劃調整為適當功能分區，避免農地零星變更、破壞農業生產環境，而非不得變更。

張麗善 農地 農民

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