財劃法修法朝野歧異大 宋楚瑜籲釐清責任、開銷：如何分錢不是關鍵

立法院近日討論「財政收支劃分法」修法，各版本歧異大，也被質疑獨厚藍營執政縣市。親民黨主席宋楚瑜認為，這是當年修憲時廢省產生的嚴重後遺症。財劃法的關鍵不是分錢，而是要把責任和開銷結合在一起，哪些責任是具有全國一致性質的費用、國民應該享受的，就應統一由中央來出，不要分成不同層級。

宋楚瑜近日在其個人YouTube頻道「瑜你有約」發布影片，指出最近討論財劃法修正草案，都是純然從財務的調配角度，而不是從實質上為何會發生這個事情，這是當年修憲時把台灣省政府廢掉所產生的嚴重後遺症。

宋楚瑜指出，當年修憲廢省將很多原來省政府的財源全部納入中央，所以中央拿到七成這些資源，剩下三成才是地方政府，中央卻沒有把省政府當年所做的工作接下來，「中央只把錢拿去，事情沒接過去。」

宋楚瑜認為，有四項事情是財劃法應該好好處理的關鍵，包括警察消防支出、教育支出、社福支出，以及基礎建設維護支出。

宋楚瑜舉例，當年蔣經國擔任行政院長時，發現地方議會常常利用審查預算時去關說，所以拍板全額由省政府補助。他擔任省長時，警消的相關開銷是全額由省政府在負擔，一年一百億元。把省去掉後，地方把很多財務上的包袱變成自己要負擔。

宋楚瑜指出，中華民國憲法明定，教科文經費不得少於中央預算總額15%，省則不得少於其預算總額25%，縣市政府則不得少於35%，等於省政府一年將近3000億元預算，再加上中央統籌款1000億元，一年省府至少有4000億元，其中1000億元要花在教育，要去協助地方老師教育相關開銷，所以現在地方最大負擔之一就是教育支出，包括教師退休金、薪資等。

第三是社福支出，宋楚瑜說，省政府時代開始推動全民健保，初期台灣省議會不支持，因為沒有財源，最後行政院副院長徐立德請他提出覆議，要省議會翻案，預算400多億元，現在也由地方政府負擔，台北市政府、高雄市就欠全民健保好多錢，「省政府是模範生，當時一毛錢都沒欠。」第四就是基礎建設維護等支出。

宋楚瑜認為，這些重大支出應由中央統一支付，第一是全民健保，第二是營養午餐，為何有些縣市有營養午餐、有些付不出來？大家都是中華民國國民，為何不能享有同等待遇？這些急需要解決城鄉差距的平等問題，都可以好好鋪陳。

宋楚瑜說，財劃法的關鍵不是中央與地方如何分錢，而是要把責任和開銷結合在一起，哪些責任是具有全國一致性質的費用、哪些是國民應該享受的，統一由中央來出；不要分成不同層級的，如健保、全國學童營養午餐等就應該一體適用。行政院和立法院要相互制衡，更重要是要依法行政，不能以私害公，設身處地幫大家解決問題。