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國會改革說明會615首戰台南 王鴻薇：藍鳥與青鳥的對決

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

行政院決定對立法院三讀通過的國會改革法案提覆議案，民進黨先喊出要在全台22縣市分兩階段開講，國民黨也隨即宣布將於15日起舉行國會改革說明會，首場辦在賴清德總統本命區台南市。國民黨立委王鴻薇指出，民進黨想藉由延續青鳥行動，催出罷免藍委的柴火，國民黨絕不會讓綠營得逞，這是一場「藍鳥」與「青鳥」的對決。

王鴻薇說，國會改革議題從國會議場延燒到街頭，在民進黨宣布讓青鳥飛向各個角落之後，國民黨也不甘示弱將在22縣市舉行大型街頭宣講，他們絕不能讓台灣只有一種扭曲造謠聲音。

王鴻薇表示，國民黨也相當了解，民進黨盼藉由該場行動催出未來罷免的柴火，當然不能讓綠營得逞，民進黨是個只知道選舉，卻不知如何執政的政黨。

王鴻薇說，賴清德才剛選上總統，民進黨就已經在想2026年縣市長選舉，這場街頭運動是否也是為2026熱身？國民黨將秉持國會改革的願景，堅持對的事情。

國會改革 國民黨 民進黨

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