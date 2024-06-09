全台青鳥宣講 吳思瑤：讓藍白立委覆議時向民意低頭

立法院日前三讀通過國會改革相關修正案，行政院對此提出覆議，民進黨擬於於6月14日至7月16日舉辦「反濫權、護民主」全台宣講行動，向國人說明為何要提出覆議等。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今表示，希望透過說明擴大公民串聯，集結各地實質影響力，讓藍白立委在覆議案時向民意低頭。

在朝野高度矛盾下，立法院日前三讀通過攸關國會改革的立法院職權行使法及刑法部分條文修正案，確定將總統國情報告常態化、藐視國會有罰則、強化國會人事同意權、立院國會調查權及聽證權入法，行政院則提出覆議案。

吳思瑤今表示，即便表決會輸，但論述要贏，因此民進黨動起來，全黨陸戰、空戰齊發，全方位向社會發聲、爭取支持。她說，要贏得社會人心，很重要的是面對面回應民意，民進黨中央規畫全台各縣市反擴權宣講會，民進黨團51位立委是最主要的發聲者，將現身說法向人民報告，藍白如何挾持國會多數暴力，通過親中害台、毀憲亂政的法案。

吳思瑤也說，人人都有知的權利，希望人民團結支持民進黨立院作戰，民進黨也要非常清楚向人民說明這次國會擴權法案，實質上影響台灣憲政體制、戕害人權。

吳思瑤也表示，希望能夠擴大公民串聯，未來國會要針對覆議表決，希望集結各地實質影響力，讓藍白立委向民意低頭、起義來歸。