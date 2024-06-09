民進黨下鄉反制國會改革案 黃國昌酸：為何反對跳票8年的法案？

民進黨14日起針對國會改革法案下鄉宣講，國民黨15日也將在台南市舉辦首場國會改革說明會。民眾黨立委黃國昌今說，希望民進黨下鄉宣講跟台灣人民解釋，為什麼反對跳票8年的法案，呼籲民進黨別在立院一樣繼續抹紅抹黑，傷害台灣民主。

黃國昌今出席GKBB成吉思汗全國健美公開賽，會前受訪被問及民進黨14日起下鄉宣講反國會改革。黃說，對於民進黨到全國各地去宣講反改革，他尊重，但希望民進黨下鄉宣講時，好好跟台灣人民解釋，跳票8年的法案，為什麼到現在還在反對？最重要的是民進黨下鄉宣講，千萬不要跟過去在立法院、還是行政院一樣，繼續抹紅抹黑，傷害台灣民主。

至於民眾黨是否也要辦說明會宣講？黃國昌說，在國會改革過程中，民眾黨對改革的理念、目的，甚至是推出來的條文，溝通不斷進行中，大家看在二讀審議的過程中，他連續開3天直播從早到晚，講條文、講議事發生的事情，反觀民進黨在立法院殿堂中，是胡鬧、散播假訊息。

黃認為，這種宣講、溝通國會改革對台灣的必要性，到目前為止民眾黨一直都在進行，這也是為什麼反對國會改革的媒體人范琪斐邀請他上節目，他也沒有迴避，整整講了2個半小時。

國民黨立委吳宗憲今也出席GKBB成吉思汗全國健美公開賽，他說，黨內辦宣講，時間允許就會參加，並酸民進黨，國會改革是民進黨之前全力推動，怎麼這次卻認為禍國殃民、違反人權，連民進黨都無法自圓其說。

至於民進黨發起青鳥下鄉宣講，是民主的表現他尊重，但盼民進黨謊話少說，事情多做，不要用抹紅抹黑，「我很受不了這種方式。」