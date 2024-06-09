賴清德本命區開戰！藍綠6月15日台南硬碰硬 龍介仙PK綠青鳥

國會改革法案大戰，藍綠都宣布6月15日在台南舉行座談會，雙方硬碰硬。民進黨南市黨部主委郭國文表示，藉由社會對談，將青鳥行動的精神蔓延至民主聖地；藍營把下鄉第一站放在台南，凸顯垂涎民主聖地已久、意圖為2026鋪陳。國民黨台南市黨部主委謝龍介說，民進黨急著抹黑、當家鬧事，國民黨一定要撥亂反正，凸顯民進黨的荒謬。

國會改革大戰二部曲啟動，行政院將向立法院提出覆議，藍綠本周發動輿論大戰，民進黨「青鳥全台飛」宣講行動14日首發場選定花蓮，劍指國民黨立院黨團總召傅崐萁；國民黨15日從賴清德總統本命區的台南出發，全面反制青鳥行動，民進黨今加碼宣布，15日將舉辦台南場下鄉開講，雙方短兵相接。

郭國文今天透過臉書表示，黨中央規畫6月14日從花蓮出發，再到新北、台北等地，15日就會安排在台南宣講，藉由社會對談，銓釋青鳥行動的精神蔓延至民主聖地。藍白無視10萬人民怒吼，用多數暴力強行通過惡法，如今國民黨竟然想用街頭演講彌補，根本是和民意對立。

謝龍介指出，民進黨急著要抹黑，一路就是當家鬧事，現在還指控在野黨、不斷說謊，例如立法院行使人事同意權時是規定審查不得少於1個月，卻被說成無限期等，綠營掌控國家行政資源還胡說八道。15日在台南辦座談會，呼籲民眾踴躍參加；面對綠營對國會改革法案的作為，黨內要審慎評估民進黨目的是什麼？

南市議會國民黨團發言人蔡育輝說，藍綠在台南拚場辦座談，他出席會闡述台灣總統有權無責，國會改革重點是把制度做好，且未來不一定都民進黨執政，建立制度較重要，不過比拚辦座談會，綠營擁執政資源，藍營沒錢、沒人，會全力相挺，只想呼籲綠營勿藉此煽動罷免惡戰。

民眾黨南市黨部主委林乃立說，近日藍綠2大政黨將國會政治議題帶出議會，走入群眾與街頭，樂見兩黨能將國會改革如實呈現，但別把宣講當成政治攻防手段，否則是浪費社會資源。