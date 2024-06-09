影／綠議員抵制花蓮觀光 蕭美琴：花蓮需要溫暖應援、勿用政治眼光看待

403地震後花蓮觀光受創，日本人組團應援花蓮觀光旅遊業，身為「花蓮女兒」副總統蕭美琴上任後首度回到花蓮。針對民進黨新潮流系台北市議員李建昌支持抵制花蓮言論，蕭美琴回應，現在花蓮需要溫暖的應援，「不要用政治角度看待」。

李建昌在臉書發文，指國民黨被傅崐萁掌握，難怪最近很多好友都不到花蓮玩，「他有點贊成」，甚至柯建銘都曾說「老天有眼發生大地震」，雖然2人事後道歉，仍引爆地方怒火。

蕭美琴今天受訪表示，在地震後，花蓮人需要更多溫暖，她也以實際行動支持，之前帶40位黨工到花蓮旅行，同時也拍了一些影片，希望大家看到花蓮美景仍在。雖然太魯閣國家公園還需要時間恢復，但花蓮還是有其他值得遊玩的地方，現在大家也需要很多的溫暖，不要用政治角度看待，一起努力讓台灣更好。

日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之，號召40多人組成「在台日本人花蓮應援團」，昨天與今天在花蓮2天1夜小旅行，為觀光業加油打氣，今天參觀松園別館、逛東大門夜市等。