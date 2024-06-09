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藍綠下鄉PK國會改革 張麗善：不如多宣導國土計畫法對農權的衝擊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張麗善說，下鄉宣講國會改革，不如宣導即將上路的國土計畫法。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善說，下鄉宣講國會改革，不如宣導即將上路的國土計畫法。記者蔡維斌／攝影

藍綠互別苗頭下鄉宣講國會改革，雲林縣長張麗善今天表示，國會改革是民進黨提出，如今不該有雙標；她更期待賴政府能多推動民生法案，尤其像即將上路的國土計畫法重大變革，對眾多農民影響甚大、也衝擊農權，這才是地方所關心，所以也應該以此為主題，下鄉多跟全民做這方面的宣導才比較重要。

張麗善指出，立法院是最高的民意機構，過去民進黨在國會多數時，曾提出國會改革，如今民進黨席次減少了，同樣的主張卻說是國會擴權，不應有此雙標才對。她認為現在重要的是，應該要讓台灣更加穩定、安心。尤其賴清德總統剛上任不到1個月，應該要多提一些民生法案，才能讓大家感受總統對民生福祉的重視。

張麗善說，例如大家所關心即將上路的國土計畫法，一旦實施後，全國百姓的權利在哪？尤其是農民未來，面臨權益受到相當大的損害，農地未來的價格將遠遠不及住宅、工商用地，以為雲林為例，有多達8萬7000多公頃被劃為農1、農2使用，只能從事農業工作，這樣的差距和衝擊實在太大了。

張麗善說，她希望中央政府更應將國土計畫法上路後，對農權可能面臨的衝擊，把整個政策的方向和重點向全民說清楚，若要下鄉宣講，不如跟全民做這方面的宣導反而比較重要。

國會改革 張麗善 民進黨

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