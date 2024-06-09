綠議員抵制花蓮說犯眾怒 藍批民進黨踩過了紅線、點名蕭美琴出面回應

民進黨新潮流系議員李建昌日前在臉書貼文，發表抵制花蓮言論犯眾怒。國民黨台北市議員游淑慧痛批民進黨「已踩過那一條紅線」，尤其花蓮是副總統蕭美琴從政起家厝，民進黨不管是賑災或仇視，都應該要衝著立委傅崐萁，這不應是江湖鐵律嗎？怎麼會對傅崐萁出氣，變成對花蓮整個黎民百姓出氣？

國民黨議員柳采葳也說，不管政治立場如何，都不應該因為政治而影響到人民，花蓮因地震而造成嚴重損失，店家更損失慘重，這時應該不分黨派力挺民眾，不應該讓人民變成仇恨政治的犧牲品，如此實在是踐踏民主。

游淑慧說，這次民進黨對傅崐萁出氣，已經越過了那一條紅線，當年蕭美琴在台北政治生涯失利，到花蓮蹲點，讓蕭美琴成為花蓮唯一一位民進黨得票數過半的立委，也正因為花蓮給了蕭美琴重新出發的機會，讓她在花蓮當立委後，得到全國知名度。難道蕭美琴對花蓮已經沒有感情？沒有責任了嗎？」尤其去年總統大選期間，蕭美琴到花蓮拜票，還曾說過她是3組選將中，唯一一位待過花蓮10年的人「會從東部看台灣。」

游也說，這個時候最該出來說話的，不是國民黨，反而應該是曾經給機會從政再出發的蕭美琴，花蓮已經算是蕭美琴的起家厝，不僅花蓮曾經過半人民票投給蕭美琴，這次花蓮也很多人投票給賴蕭配，但今天民進黨竟為了抵制傅崐萁，變成抵制整個花蓮，「民進黨會不會踩過了那一條紅線？」政治人物應該是要為民眾謀福利，不應該將自己的私恨去牽拖到民眾身上。

李建昌日前致歉後，昨未出面回應。民進黨新系北市議員陳賢蔚表示，李建昌單純反映部分朋友看法，對於不適當的發文，李已公開表達不妥及歉意。日前市議會跨黨派議員剛完成前往澎湖的勞軍行程，各議員認為適當時候應前往花東地區勞軍，包括李建昌在內的民進黨議員其實很關心花蓮觀光。

至於民眾黨主席柯文哲批「這種發言非常新潮流、痛恨民進黨」等，陳賢蔚說，針對個人情緒發言，竟無限上綱扯到民進黨跟新潮流，顯現柯心裡只有政治操作跟鬥爭，藉機消費花蓮縣來打擊政敵，這樣的作為無助於振興花蓮經濟，更無法幫助花蓮縣民，請適可而止。

民進黨英系北市議員何孟樺說，李建昌在議會問政非常認真，地方服務備受肯定，是議會的前輩「Uncle」，相信口誤內容並非本意，希望大家不要因一時口誤而全盤否定。

綠營人士說，就算中央做得再多，都有可能被老鼠屎摧毀，民進黨的黨公職應該好好管住自己的嘴巴。