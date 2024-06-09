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郭智輝頻放砲「挺核」綠營炸鍋 凸顯行政立法溝通卡關

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是「失言」還是「真心話」？ 這些閣員說了什麼被批評

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院長卓榮泰（右）日前赴立法院進行施政總質詢，與經濟部長郭智輝（左）一同接受立委質詢。記者林伯東／攝影
行政院長卓榮泰（右）日前赴立法院進行施政總質詢，與經濟部長郭智輝（左）一同接受立委質詢。記者林伯東／攝影

行政院長卓榮泰備詢處女秀，卻有菜鳥內閣團隊頻頻暴衝失言，讓綠委嚇出一身冷汗。先是數位部長黃彥男答詢時稱要「威脅」數位平台業者積極打詐，被批失言。經濟部長郭智輝談及核三延役問題，其挺核開明派色彩也讓綠委急跳腳；勞動部長何佩珊被問到勞保年金改革問題，直接說「撥補就是改革」；衛福部次長林靜儀也在臉書開戰，也惹立委不滿，要求衛福部長「約束」。

經濟部長郭智輝日前談及核三延役問題表示，只要修法通過，核二、核三可延役，被質疑是否背離民進黨過去「反核家園」立場。日前他在經濟委員會答詢時直也曾言，不支持政府補貼台電，還說沒有「有政府台電不會倒」這回事，要台電靠自己努力賺錢。

不過，在參與卓榮泰宴請執政黨立委餐敘後，態度改變，改口稱「現在核電是我們沒有考慮的一部分」。

數位部長黃彥男先前首度赴立法院報告並備詢，立委質詢時多聚焦在如何落實「打詐」；黃彥男回應，若平台業者不積極協助防止詐騙問題，將會常常請業者來喝咖啡，甚至會用「威脅」的方式。被質疑是「失言」。

民眾黨立委張啓楷質詢時說，黃部長看起來是「古意人 (老實人) 」，不需要用這麼重的字眼，應該和跨國企業多溝通，循循善誘、幫助打詐。

勞動部長何佩珊被問到勞保年金改革問題時，直接說「撥補就是改革」，引發議論，之後才說勞保就是「類國民基礎年金」的角色，政府本來就要負當然最終支付責任，又說勞資各有立場，目前朝野唯一共識就是撥補，不只勞保，包括農保、健保和軍公教等也都持續撥補。

新任的衛福部次長林靜儀也被民進黨立委林淑芬點名，她說，林靜儀多次在臉書公布輸液缺藥的調度進度，「難道次長的個人臉書變成衛福部的官方網頁？」，林次長想個人作秀，她沒有意見，但部長要讓次長繼續亂下去嗎？

民眾黨立委陳昭姿也對林靜儀作為同樣不滿，她說，日前一名醫療人員到林臉書留言，指出缺藥問題，遇到相當大的困難，但林卻以嘲諷口吻回應，「某些人站著說話不腰疼，找到更便宜的，我親自到府簽約。」

陳昭姿說，林靜儀身為次長，是政務官，而缺藥是國家問題，「部長可以約束她好好講話嗎？」。國民黨立委蘇清泉指出，林靜儀擔任區域立委時，常在臉書亂寫、亂罵，但現在林已是衛福部次長，「這樣的行為還適合嗎？」

林靜儀 衛福部 黃彥男

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