菜鳥閣員頻「失言」？ 藍白營批「黨意」仍高於民意

行政院長卓榮泰的內閣上任不到一個月，經濟部長郭智輝、數位部長黃彥男及衛福部次長林靜儀相繼「失言」，出現政策「校正回歸」、威脅、酸言酸言等情形，遭在野黨警告，「延續執政沒有蜜月期」。國民黨立委牛煦庭批，官員談論國家重要能能源政策不能顛三倒四，新閣員表現是荒腔走板。民眾黨立委林國成也罵，卓內閣政黨意識鮮明，黨意仍高於民意，做錯就錯到底，了無新意。

經濟部長郭智輝在能源政策上態度反覆，數位部長黃彥男則是在回覆民眾黨立委張啓楷時表示，若平台業者不積極協助防止詐騙問題，將會常常請業者來喝咖啡，甚至會用｢威脅｣的方式要求配合；另外，衛福部次長林靜儀更因為在社群平台被詢問輸液、缺藥問題，在接反酸詢問者是「站著說話不腰疼」。

國民黨立委牛煦庭批評，民進黨是延續執政，先前三個月可說是看守內閣問題，行政院前院長陳建仁因為即將卸任，戰狼上身，國民黨立委已經受夠這群人的行政傲慢與不談道理。不過可以理解，因為許多看守內閣就是死豬不怕滾水燙。

牛繼續說，然而新閣員上任若還是荒腔走板，就是施政品質問題。賴清德總統可以說之前是看守內閣，鞭長莫及，但現在的官員都是賴清德欽點的「信任圈」，一群人說話亂七八糟，賴清德自然要負相關責任。

牛煦庭提到，官員如僅是說話不夠周延，是為小事，但若對於國家重要政策說法一改再改，顛三倒四，就無法讓人接受。郭智輝起初針對能源政策方向講得相當清楚，後來與民進黨官員談過話後，又再改口，變成「民進黨的形狀」，部長談論國家重要政策不能前後不一，尤其還是能源政策，賴清德應該要出面對此說清楚、講明白。

林國成指出，卓內閣許多部長來自產業界，照理說較重視民意，不過就職前講得理直氣壯，就職後就馬上改變意思，按照民進黨的黨意做事，當初對他們的期待，可以說是完全破功，「依照黨意來做政務官，這樣比較危險，會跟民意背道而馳。」

林國成說，卓榮泰號稱大師兄，過去有民意代表的背景，應該會比較接近民意，可是現在完全改變，多位部長答非所問，「過去就職以前的理想，就職以後馬上改變」，賴政府再繼續這樣做事，只會距離民意越來越遠。

林國成建議，賴清德與卓榮泰別只是當民進黨的總統跟院長，而是要做台灣人民的總統跟院長，未來還是要看總統的意志、院長的理想，如果依然是這種個人主義、以黨為中心，賴政府恐怕很難做好。