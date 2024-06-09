聽新聞
test
0:00 / 0:00
【即時短評】綠營煽動仇恨值成「顯學」 花蓮人情何以堪？
4月強震過後，花蓮經濟仍未恢復元氣，近日民進黨台北市議員李建昌卻稱，「不去花蓮旅遊是因為不滿傅崐萁夫妻」，一番仇傅言論，企圖煽動仇恨值打擊政敵，殃及無辜百姓，毫無同理心，聽在努力從災後奮起的花蓮人耳裡將情何以堪？
今年端午連假對花蓮格外沉重，許多災民失去家園、觀光業等不到遊客上門，「抵制花蓮言論」犯眾怒，李建昌挨轟道歉稱，「看不慣傅崐萁囂張亂政的行為，一時惱怒才發文」。嘴巴說道歉，但花蓮人看不出是否真心悔改。
操弄仇恨值，成為近年台灣政壇的「顯學」。每一場罷免連署、投票，勢必造成社會對立、撕裂、內耗，當仇恨蔓延，將掀起「冤冤相罷」亂象，社會永無寧日。
回顧2020年大選，時任高雄市長韓國瑜敗選後回歸市長角色，不久即面臨綠營結合側翼的罷免攻勢，經歷一場仇恨動員，最後罷韓成功。經過市長補選，民進黨陳其邁「復仇成功」入主市府，高雄再度藍天變綠地，政治人物獲得權力，社會傷害卻難平復。
2024大選過後，外界關注新北市長侯友宜是否面臨同樣難關，近來罷侯團體宣布停止連署收件，其中一大因素是侯友宜之於新北市民，沒有那麼高的仇恨值。
基隆市長謝國樑也面臨罷免挑戰，「拆樑行動」進入第二階段連署，民進黨秘書長林右昌說，「這是一場公民行動，政黨或政治人物沒有涉入」，但林右昌常批謝國樑主政後城市光榮感消失，這番話等於號召綠營支持者「反謝」，巧妙呼應罷免論述。
點燃仇恨值政治操作，手法愈來愈常見，藍綠皆然，但政治攻防不該失去人性，或被仇恨沖昏頭而做出冷血言行。即便民意如流水，理性選民仍是多數，挑起仇恨值的一方，要承受難以預測的後座力，過度動員、製造衝突，更容易讓選民反感。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言