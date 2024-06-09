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藍綠國會改革宣講大車拼 郭國文：15日在台南辦座談會

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立委郭國文。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委郭國文。圖／聯合報系資料照片

民進黨擬下鄉全台宣講國會擴權法案，國民黨則表示，已積極籌劃國會改革說明會，首場定15日從台南市起跑，預計在每個縣市舉辦至少一場中大型說明會，積極傳播國會改革的必要性及正確資訊。民進黨立委郭國文今表示，國民黨與民意對抗，審查法案不實質討論，等違憲法案三讀通過才想用政治手段遏止「青鳥行動」！郭國文並指出，他也將在15日於台南市舉行座談會。

郭國文說，國會擴權法案還沒通過時，藍白無視10萬人民的怒吼，用多數暴力強行通過惡法，如今國民黨竟然想用街頭演講彌補，根本是和民意對立。

他並做出三點表示，首先，他認為，面對毫無節制的國會擴權法案，藍營等惡法三讀通過後才開始社會談論，已經是跟民意站對立，應該真正的悔改讓覆議通過。第二，他說，國民黨想把惡法搞成藍綠對立，根本毫無反省，還把第一站放在台南，凸顯藍營垂涎民主聖地已久。第三，他批評，國民黨的街頭演講實際上是意圖為2026地方選舉鋪陳，只是假法案的名義行政治操控之實。

郭國文說，民進黨會按照自己的佈局，來與民眾說明規劃，目前根據黨中央規劃，6月14日從花蓮出發，再到新北市、台北市。郭國文說，他身為台南市黨部主委，預計6月15日也會在台南舉辦座談會，藉由社會對談，銓釋青鳥行動的精神蔓延到民主聖地。

對於綠營全國宣講的策略，民進黨立委許智傑說，民進黨是基層起家，回歸根本與民眾近距離宣講，化解民眾的疑慮，也可以培養更多的螞蟻雄兵，協助執政黨宣傳闢謠，這是執政黨的責任，也是民進黨對國家的義務；因此要趕在覆議前，全台走透透，加強與基層互動，施壓藍白撤回擴權違憲的法案。

台南 國民黨 民進黨

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