藍委稱綠營將癱瘓議事？吳思瑤：國民黨別杞人憂天

針對攸關國會改革的立法院職權行使法，及刑法部分條文修正案在立法院三讀通過，行政院擬提出覆議案。有國民黨立委認為須提防民進黨癱瘓議事，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，國民黨不需要杞人憂天。

在朝野高度矛盾下，立法院日前三讀通過攸關國會改革的立法院職權行使法及刑法部分條文修正案，確定將總統國情報告常態化、藐視國會有罰則、強化國會人事同意權、立院國會調查權及聽證權入法，行政院則宣布將提出覆議案，並在6月6日行政院會通過，待總統賴清德核可後，即可正式對立法院提出覆議案，覆議案書面文件送抵立法院後，立法院必須在15天內做出決議。

國民黨立委羅智強日前接受訪問時指出，覆議案的部分很單純，就是要防止民進黨癱瘓議事，若覆議沒有在15天內做出決議，等於此案打消，若用表決的方式，在野黨會贏；但若癱瘓立法院議場15天，也就是4次院會，讓立法院無法對覆議案做出表決，法律就會被打回。

羅智強認為，綠營癱瘓院會的方式有二種，一種是強行占領主席台，另一種則是號召群眾攻占立院，複製「太陽花運動」。

吳思瑤今表示，自開議以來，鬧事的都是國民黨立委，現在分明是做賊喊抓賊；現在有藍委揚言佔領主席台，反制綠營癱瘓議事，她強調，民進黨會依據議事規則，不會進行無謂的議事杯葛，此次將是立法院第14次行使覆議案，過去都有相關的案例和經驗，民進黨絕對守秩序、守規則，倒是國民黨需要約束自家立委的脫序行為。

吳思瑤並表示，國民黨常說當家不鬧事，但忘了立法院現在當家的就是國民黨，不但擁有席次優勢，立院龍頭也是國民黨籍，她奉勸國民黨要鬧事前應該多多深思，反求諸己。