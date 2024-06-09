彭啓明籲除了爭取AI大廠 也要支持資源回收
環境部長彭啓明今天表示，垃圾處理的問題如「穿著西裝改西裝」，並強調會推動「資源循環促進法」做垃圾源頭管理，同時呼籲「除了爭取AI大廠，也要支持資源回收」。
媒體報導以「台灣垃圾百岳」為題報導垃圾暫置場。彭啓明今天在臉書表示，垃圾的問題的確是很複雜，上週在立法院質詢前，他親自到一些現場看，心情也很沉重。
彭啓明指出，這幾週他和同仁討論這個問題時，「有種穿西裝改西裝的困難」；尤其在調度上數位化的管理、新技術的提升，還要加把勁；會積極再盤點有沒有加快腳步的可能，可不可以用更創新的方法來面對。
彭啓明強調，垃圾問題在源頭管理是最重要的，事業廢棄物再利用橫跨各部會，要推動與落實「資源循環促進法」也才能事權統一；中央與地方必須一起合作，希望一起努力找尋適合的方案及廠址。
他最後也呼籲，大家除了爭取AI大廠，也要支持資源回收；廢棄物處理的目標是全回收、零廢棄。
根據環境部報告，自民國107年起配合法規修正將事業員工生活垃圾改列為一般廢棄物納入統計，及111年起納入「非例行性排出垃圾」包括集中燃燒紙錢、非例行性大型活動垃圾、工程美化垃圾、天然災害垃圾及小型農事垃圾等，導致一般廢棄物妥善處理率自104年的100%緩步下降至去年的93%，同時一般廢棄物暫存量自107年起開始逐年累積至去年84萬公噸。
彭啓明上週於立院接受媒體聯訪時表示，若單以焚化爐量能估計，最快125年完全去化。
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