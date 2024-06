【專家之眼】美中博弈日熾 國際情勢升溫

在今年5月底6月初所舉行的新加坡香格里拉會議上,中國國防部長董軍曾言,「誰膽敢把台灣從中國分裂出去,必將粉身碎骨、自取滅亡!」語氣強烈的程度前所未見,確實語驚四座,台灣首當其衝。

在與美國國防部長奧斯汀的會晤中,美方表示對中方在台灣海峽的軍事活動的擔憂,還有南海也是重要議題之一。但雙方各說各話,交集甚少,只可能在年底前成立兩國「危機溝通工作小組」的計畫,以避免擦槍走火,也算得上是沒有成果中的些許成果。

此外,由於近來中菲雙方在仁愛礁附近爭執不下,2023年2月,美國國防部長表示,他國若在南海任何地方對菲律賓軍隊、飛機和公務船隻發動武力攻擊,美國將根據「美菲共同防禦條約」第四條,對菲律賓啟動防禦承諾。

2024年3月,美菲防長通話重申,「美菲共同防禦條約」適用於南海,更激化了美中菲三方的緊張。此外,美軍還宣布在6月26日至8月2日間進行一場有29國、超過2.5萬人參加的「2024環太平洋演習」(RIMPAC 2024),屆時有40艘水面艦艇、14國陸軍部隊、150多架飛機參演,陣仗相當驚人,其主要就是針對中國。

在長達數月的領海主權爭端中,北京新的《海警機構行政執法程序規定》將在6月15日生效,依此涉嫌侵入中國主權領海或海域的外國嫌疑人,可以不經審判拘留30至60天。此引起菲方抗議,稱這種行動沒有法律依據,並將訴諸國際海洋法庭(International Tribunal on the Law of the Sea, Itlos)來反擊。小馬可仕總統的立場也很強硬,也以啟動美菲協防條約來要脅。

也十分引人注目的是,烏克蘭總統澤倫斯基也在新加坡與菲律賓總統小馬可仕舉行雙邊會議。而澤倫斯基也將在6月15到16日在瑞士舉行和平峰會,但是俄羅斯並未受到邀請,而中國已確認不會參加,美方也只派副總統賀錦麗出席,可知此次峰會只是烏克蘭單方面的造勢大會。但烏方明顯有意將東亞國家也拉入抗俄的行列,只因實力與距離的限制,這些國家能發揮多少作用,確實值得懷疑。

更值得關注的是,近來俄軍在烏克蘭戰爭中步步進逼,因而在美國與一些北約國家同意下,烏克蘭將可以使用這些國家所支援的武器進攻俄國領土。而俄羅斯的反應則是一方面以核戰相要脅,另一方面將派遣包括「喀山號」核動力潛艦在內的四艘俄羅斯艦艇,在六月中旬抵達古巴。古方強調,這些船隻均未攜帶核武器,因而不會對該地區構成威脅。但這仍令人想起1962年長達一個多月的美蘇古巴飛彈危機,當時幾乎釀成世界核子大戰。

由此可見,美中兩大國的博弈日熾,全球戰雲密布,稍有不慎,將釀成大災,而台灣也難自外於此,是火上澆油還是息事降溫,當政者必須抉擇。