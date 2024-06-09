觀察站／賴總統兼黨魁 黨政仍然不同步

民進黨繼地方黨部主委改選，「親賴派」掌握半片天後，七月黨內權力核心中常委改選，預料也將是「賴上英下」。賴清德總統身兼民進黨主席，無論對內閣、黨內都已一統天下，但黨政權一把抓，也意味著若新政府、黨中央新班底未來出狀況，可再也沒任何藉口了。

賴清德初當選民進黨主席之時，民進黨正遭逢地方選舉慘敗，黨中央當權英系雖交出黨主席、秘書長等職位，但挺英派中常委仍居多數，且賴清德當時仍是副總統身份，連獲得黨內正式提名參選總統都還沒有；對照如今，短短一年半，賴清德已攀上黨政頂峰。

所謂「權力愈大，責任愈大」，賴清德既然對內閣人事、黨中央布局都已依自己想法進行，就該起碼展現出執政團隊一體、彼此溝通無礙；但從近來幾個事件看來，並非如此。

光是能源政策對核電態度為何，經濟部長論調就出現髮夾彎，且立院不滿行政首長對核電主張，竟無從反映，任憑它延燒，直到日前閣揆與民進黨立委餐敘，才得以當面提出。

上周五民進黨立院黨團忙著解釋，能源政策依舊是「非核家園」，忙得焦頭爛額之時，民進黨中央舉行的記者會主題，竟是批評藍營所提的「花東三法」，但那早已是立院前一天的討論主軸，不在當日朝野攻防節奏上的舉措，顯得突兀。

朝野下一波攻防議題，預料將會是財劃法修法，但從民進黨團到行政院，至今更是連提案版本都沒有，綠營屆時要做何主張，亦不得而知。

賴清德身為少數總統，外界原先推測，賴有一定機會採集體領導，甚至是聯合政府方式；但事實證明了，他依舊是大家所熟悉的賴清德，對自己高度自信的硬派作風沒有改變。這倒也不是壞事，只不過若連權掌握在手的立院黨團、黨中央、行政院間，彼此都出現不協調，民眾又要如何對賴清德能有效率地運用黨政大權有信心？