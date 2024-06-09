「賴上英下」民進黨派系大洗牌

民進黨兩年一度的黨職改選將在七月廿一日全國黨代表大會登場。黨內派系勢力版圖，向來以能在中常會拿下多少席中常委為指標，今年適逢賴清德就任黨主席後的首次中常委改選，經估算，親賴派將在十席中常委輕鬆過半，穩坐黨內最大勢力不成問題；首當其衝的則是過去四年作為黨中央骨幹的英系，這次面臨空前挑戰。

派系人士表示，上月底全國黨代表改選結果出爐後，已能推算出中常委席次輪廓，各派系一看初步結果，心裡都有底「英系選不好」，黨代表席次有下滑；加上黨內小派系如湧言會、綠色友誼連線、民主活水都已明確表態「信賴」，黨內派系生態洗牌，「賴上英下」已成定局。英系面臨生存危機，除了友好勢力重整，要穩固現有的二席中常委，也有挑戰。

派系人士指出，雖然固守二席中常委有難度，但英系目前仍以此為目標，其中一席中常委較明確將推派前立委蘇治芬，並擬和蘇系合作。派系人士說，英系目前是一席至二席中常委實力，蘇系則是未足一席中常委實力，但雙方目標是共拿下「二加一」席中常委，這當中關鍵是高雄市長陳其邁，是否會進場支持「英蘇同盟」。

派系人士透露，陳其邁目前無黨職，在黨務上盡可能中立的態度明確，包括這回高雄市黨部主委選舉，陳其邁也按兵不動未介入兩造競爭，評估現在是賴清德剛站穩黨內第一人，目前尚不是在黨內出頭之時，盡可能低調是最合適作法；但陳其邁確實和英系、蘇系關係都不錯，未來是否進一步合作，動見觀瞻。

其他派系，新潮流預料仍穩定拿下三席中常委，穩坐黨內最大派系；湧言會、綠色友誼連線都維持一席；行政院長卓榮泰為首的民主活水，原就有一席中執委實力，加上本屆不分區立委如郭昱晴、張雅琳、陳培瑜、洪申翰、范雲，不少人都與卓淵源深厚，立委是當然黨代表，加上各自經營黨員，派系實力預料持續看漲。經計算，親賴系統在中常會「坐五望六」，賴清德未來兩年內，都將穩坐黨內一把手。

正國會以維持現有二席中常委為目標，目前已較明確，要讓現任中常委陳茂松繼續連任，至於另一席中常委，包括立委陳亭妃在內，仍待內部協調。