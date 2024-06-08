影／國家海洋日授旗海巡志工 管碧玲：海洋保育法即將誕生
海洋委員會在今天「國家海洋日」在新北市福龍海洋驛站舉辦福隆海巡志工成立大會，管碧玲主任委員表示，海洋保育法在今天國家海洋日前兩天，經過5年的奮鬥，終於通過立法院內政委員會的審查通過，送院會排隊等待二三讀，中華民國的海洋保育法即將誕生，這也是在今天最美好的禮物。
福龍海洋驛站是海巡署自110年於全國設置的12處海洋驛站，名列第二名參訪人潮的驛站，福隆海巡志工自今年4月起投入協勤，從社區系統強化民眾海域遊憩安全意識，今天由管碧玲授證，福隆海巡志工是海委會首次結合地方創生理念，匯集各界具有熱心公益民眾而成立，結合國立海洋大學社會責任實踐計畫，鼓勵學子積極參與地區發產及海洋事務。
管碧玲致詞表示，海洋保育法在今天國家海洋日前兩天，也就是6月6日，經過5年的奮鬥，終於通過立法院內政委員會的審查通過，沒有保留條款，送院會排隊等待二三讀，中華民國的海洋保育法即將誕生，這也是在今天國家海洋日中最美好的禮物。
管碧玲說，在法規的制定過程全國各地區的漁會提供許多的寶貴的意見，包含海洋庇護區的補償制度、相關禁限制規定的表決方式，這將會在兼顧海洋保育永續的同時，也保障相關從業人員的生計，善盡保護漁民的權益。
管碧玲表示，海巡弟兄任務多元，肩負守護海洋安全和平與永續，近期除了因應大陸軍演，還因應海洋生態永續救助綠蠵龜，及我國新興產業離岸風電場內的救生救難案件處置。現在響應「國家海洋日」，今年將公私協力的機制引入福隆海水浴場，建立為我國北部地區示範點，且於端午連續假期間，因應大量遊憩民眾，持續協助維護民眾海域活動安全。
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