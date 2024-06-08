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國會改革戰後 立委聲量韓國瑜第一、好感度謝龍介居冠

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
網路溫度計日前公布立法院國會改革法案大戰立委聲量與好感度調查。圖/擷取自網路溫度計
網路溫度計日前公布立法院國會改革法案大戰立委聲量與好感度調查。圖/擷取自網路溫度計

網路溫度計公布立法院國會改革法案大戰立委聲量調查，第一名是立法院長韓國瑜，其次是民眾黨立法院黨團總召黃國昌，民進黨立法院黨團總召柯建銘居三；好感度排名前三為國民黨立委謝龍介、徐巧芯和韓國瑜。

根據網路溫度計調查，國會改革法案大戰後，立委聲量前十名為韓國瑜6萬8737、黃國昌6萬8183、柯建銘5萬4125、國民黨立法院黨團總召傅崐萁4萬5560、民進黨立委沈伯洋1萬4099、民進黨立委吳思瑤1萬3216、民進黨立委郭國文1萬2214、徐巧芯1萬1149、謝龍介1萬0093、民進黨立委鍾佳濱9066。

根據網路溫度計調查，國會改革法案大戰後，立委好感度排名為謝龍介0.87、徐巧芯0.45、韓國瑜0.36、吳思瑤與郭國文0.30、鍾佳濱0.29、黃國昌0.27、沈伯洋0.26、傅崐萁0.24、柯建銘0.22。

網路溫度計指出，近6成民眾支持國會改革、不到3成反對；柯建銘持反對立場，加上脫口「花蓮地震老天有眼」，因此累積很多負面聲量。郭國文搶走立法院秘書長周萬來手中文件遭批評，後來與鍾佳濱在議場內跳改編當紅歌曲「晚安大小姐」舞蹈，引發網友議論。

網路溫度計邀請東海大學地方自治研究中心執行長潘兆民分析，認為謝龍介好感度第一名的原因，是謝龍介願意替國民黨出征台南艱困選區，把自己塑造成「打賴悍將」，深受藍營支持者好評，加上曾與韓國瑜一起在南部拚選舉有革命情感，共同直播累積不少庶民支持。

網路溫度計調查指出，藍綠立委在國會改革審議期間爆發數波肢體衝突，韓國瑜突破重圍完成三讀，表現頗受好評，在網路聲量上居冠。這份調查時間為4月28日到5月27日，由KEYPO大數據關鍵引擎輿情分析系統進行，以人工智慧作為語意分析工具，每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題的討論，作為調查主題分析與排序依據。

網路溫度計調查，國會改革法案大戰後，立委聲量第一名是立法院長韓國瑜（右）、好感度第一名是國民黨立委謝龍介（左）。圖/聯合報系資料照片
網路溫度計調查，國會改革法案大戰後，立委聲量第一名是立法院長韓國瑜（右）、好感度第一名是國民黨立委謝龍介（左）。圖/聯合報系資料照片

立法院 網路溫度計 謝龍介 韓國瑜

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