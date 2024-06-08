國會改革戰後 立委聲量韓國瑜第一、好感度謝龍介居冠
網路溫度計公布立法院國會改革法案大戰立委聲量調查，第一名是立法院長韓國瑜，其次是民眾黨立法院黨團總召黃國昌，民進黨立法院黨團總召柯建銘居三；好感度排名前三為國民黨立委謝龍介、徐巧芯和韓國瑜。
根據網路溫度計調查，國會改革法案大戰後，立委聲量前十名為韓國瑜6萬8737、黃國昌6萬8183、柯建銘5萬4125、國民黨立法院黨團總召傅崐萁4萬5560、民進黨立委沈伯洋1萬4099、民進黨立委吳思瑤1萬3216、民進黨立委郭國文1萬2214、徐巧芯1萬1149、謝龍介1萬0093、民進黨立委鍾佳濱9066。
根據網路溫度計調查，國會改革法案大戰後，立委好感度排名為謝龍介0.87、徐巧芯0.45、韓國瑜0.36、吳思瑤與郭國文0.30、鍾佳濱0.29、黃國昌0.27、沈伯洋0.26、傅崐萁0.24、柯建銘0.22。
網路溫度計指出，近6成民眾支持國會改革、不到3成反對；柯建銘持反對立場，加上脫口「花蓮地震老天有眼」，因此累積很多負面聲量。郭國文搶走立法院秘書長周萬來手中文件遭批評，後來與鍾佳濱在議場內跳改編當紅歌曲「晚安大小姐」舞蹈，引發網友議論。
網路溫度計邀請東海大學地方自治研究中心執行長潘兆民分析，認為謝龍介好感度第一名的原因，是謝龍介願意替國民黨出征台南艱困選區，把自己塑造成「打賴悍將」，深受藍營支持者好評，加上曾與韓國瑜一起在南部拚選舉有革命情感，共同直播累積不少庶民支持。
網路溫度計調查指出，藍綠立委在國會改革審議期間爆發數波肢體衝突，韓國瑜突破重圍完成三讀，表現頗受好評，在網路聲量上居冠。這份調查時間為4月28日到5月27日，由KEYPO大數據關鍵引擎輿情分析系統進行，以人工智慧作為語意分析工具，每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題的討論，作為調查主題分析與排序依據。
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