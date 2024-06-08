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游顥嗆綠突襲「救國團條款」 柯建銘反酸藍心虛缺席

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘。記者黃婉婷／攝影
民進黨團總召柯建銘。記者黃婉婷／攝影

民進黨團昨在國民黨團未動員的情況下，於立法院會成功封殺為救國團解套的不當黨產條例，全案退回程序委員會，提案藍委游顥痛斥綠營作法惡劣，偷襲行徑宛如小偷強盜。民進黨團總召柯建銘反嗆，「他們缺席變成我們偷襲，這什麼道理？」

國民黨立委游顥等37人連署提出「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」，增訂附隨組織但書「曾隸屬於國家者，不在此限」，並溯自條例公布施行日起適用，適用對象為救國團。

立法院會昨天處理報告事項時，民進黨團提案將其退回程序委員會，由於國民黨團並未動員以人數優勢進行表決，現場也沒人有異議，因此全案退回需重新在程序委員會闖關。

針對游顥不滿民進黨團突襲，柯建銘說，不當黨產條例是2016年民進黨團提案通過，是前總統蔡英文當選後首個最重要轉型正義條例，游顥說法讓他很驚訝，毫無憲政知識，居然說偷襲，根本引火自焚，可能會被列為罷免首要對象，「傅崐萁難道不懂嗎？他們都有看過，但不敢來阿。」

柯建銘強調，現在不是戒嚴時期，立法院不是幫派、秘密結社，立法院會都有直播，報告事項每個人都知道，各黨周五都會甲動，國民黨不敢來當然是心虛，這是政治史上重要大逃亡潮，代表國民黨思維如此，一葉落而知秋，「他們缺席變成我們偷襲，這什麼道理啊？是你們偷雞摸狗，如此而已。」

國民黨 民進黨 游顥

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