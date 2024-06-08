快訊

影╱搭直升機朝藍寶堅尼射煙火！美YTR慘遭逮 恐被關10年

禁團令未除卻把業者推前線 賴政府觀光政策為德不卒

卓榮泰視察端午國道交通 點名這裡「每天塞今不例外」要解決

藍全台宣講「反青鳥」 柯建銘酸：可得政治諾貝爾獎

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘。記者黃婉婷／攝影
民進黨團總召柯建銘。記者黃婉婷／攝影

國會改革覆議戰開打，民進黨規畫下鄉行動，讓「青鳥」飛出台北，更有親綠社團醞釀罷免藍委。國民黨為反制，亦推出全台22縣市下鄉宣講。民進黨團總召柯建銘批評，反覆議、反罷免等於反憲政、反民主，國民黨應向憲法和民意起義來歸，別膛臂擋車，更酸國民黨主席朱立倫是宣黨團的「創意總監」，可以得「政治諾貝爾獎」。

柯建銘批評，國民黨開議以來不斷毀憲擴權，會期結束前，立法院只剩國會改革覆議案，以及國民黨團總召傅崐萁揚言要將錢坑法案三讀兩大議題，國民黨現在是集體歇斯底里，還是集體失智？還是義和團到無法挽救的程度？

「這是歷史上非常偉大的創意，可以得政治諾貝爾獎。」柯建銘續批，國民黨要成立宣導團，提倡反罷免、反覆議，對抗青鳥，創意總監就是朱立倫，但他提醒，反覆議、反罷免等於反憲政、反民主，亦代表挺擴權、挺錢坑，是藍營的核心價值。

他接著點名藍營宣講卡司，除了朱立倫領軍，帶著國民黨團總召傅崐萁等名嘴團，還有口才好、聲音宏亮且震耳欲聾的民眾黨團黃國昌，其餘包括藍委王鴻薇、羅智強、徐巧芯、翁曉玲也是必要人選，及過去只擔任過議員、未有其他公職經驗，因此在立法院表現「耳目一新」的羅廷瑋、黃建豪、廖偉翔、涂權吉、牛煦庭，還有全國得票率最低的鄭正鈐。

他諷刺道，國民黨除了在國內演講，也要在海外演講，才能讓大家看清楚國民黨的悲哀面，但這樣的「偉大的歷史創舉」其實就是自尋死路、自掘墳墓，何其可悲。

柯建銘提及，國會改革審查過程中，「青鳥」自動自發包圍立法院，要民主、反黑箱，響徹雲霄，但對抗民主的巡迴團也出來了。他要敬告國民黨，台灣的天空布滿青鳥，無論在都市還是鄉鎮，海邊、田間、山間都有，各行各業的人都是青鳥，請國民黨不要以卵擊石，第二次青鳥行動若起，絕對沛然莫之。

柯建銘說，假如這會期結束後，國民黨還是執迷不誤，頑強抵抗民意，民進黨團相信邪不勝正，六月開始是民主諾曼地登陸，開始反攻，歷史上記載，希特勒軍隊為此潰不成軍，最終飲彈自盡，屆時會看到台灣民主的民主的紐倫堡大勝。

他最後呼籲朱立倫，作為黨主席要負責一切，趕快向憲法民意低頭，起義來歸，否則國民黨將滅黨於他手上，歷史上會記錄這一刻，如果不信，就請國民黨提不信任案、解散國會，接受民意的重新考驗，屆時看看到底是誰對誰錯？

國民黨 朱立倫 柯建銘

延伸閱讀

柯建銘要在野起義來歸覆議案 藍委嗆：綠委才迷途知返

「救國團條款」綠封殺 柯建銘嗆藍：怕護航後遭罷免

轟政院把覆議當兒戲 謝龍介：柯建銘綁架卓榮泰

傅崐萁力推花東條例 柯建銘怒嗆：想引進中資「一帶一路」遂行統戰

相關新聞

游顥嗆綠突襲「救國團條款」 柯建銘反酸藍心虛缺席

民進黨團昨在國民黨團未動員的情況下，於立法院會成功封殺為救國團解套的不當黨產條例，全案退回程序委員會，提案藍委游顥痛斥綠...

藍全台宣講「反青鳥」 柯建銘酸：可得政治諾貝爾獎

國會改革覆議戰開打，民進黨規畫下鄉行動，讓「青鳥」飛出台北，更有親綠社團醞釀罷免藍委。國民黨為反制，亦推出全台22縣市下...

覆議案威逼利誘在野立委搶票 民進黨過去就曾遭質疑

行政院針對國會改革案提出覆議，民進黨團總召柯建銘稱覆議案差6票過關，呼籲在野立委起義來歸。其實，執政的民進黨為覆議案向在...

禁團令未解除卻把業者推前線 賴政府觀光政策為德不卒

兩岸觀光毫無交集，正是台灣與中國大陸陷入僵局的縮影。政府一面讓業者消化未出團的赴陸旅遊團，但不得招攬新團，卻又向業者釋放可繼續做生意、不嚴格執法的訊息，等同要了面子，卻把業者推上前線，出事業者自己扛，如此以意識形態掛帥、「為德不卒」的政策，只是讓善意，變成無所適從的惡意罷了。

賴清德要當全民總統 千萬別學「排球少年」

畢業季來臨，賴清德總統特別為畢業生拍攝祝福影片，並引用人氣動漫「排球少年」中的經典台詞，烏野高校的教練名言，「不准低頭！排球是永遠向上看的運動！」勉勵畢業生。不過，要當全民總統，賴清德就不能學排球少年永遠向上看，必須學會低頭。

棄守？ 藍未動員 綠封殺救國團條款

國民黨立委游顥等卅七位立委提出為救國團解套的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」，昨天排入立法院院會報告事項...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。