藍全台宣講「反青鳥」 柯建銘酸：可得政治諾貝爾獎

國會改革覆議戰開打，民進黨規畫下鄉行動，讓「青鳥」飛出台北，更有親綠社團醞釀罷免藍委。國民黨為反制，亦推出全台22縣市下鄉宣講。民進黨團總召柯建銘批評，反覆議、反罷免等於反憲政、反民主，國民黨應向憲法和民意起義來歸，別膛臂擋車，更酸國民黨主席朱立倫是宣黨團的「創意總監」，可以得「政治諾貝爾獎」。

柯建銘批評，國民黨開議以來不斷毀憲擴權，會期結束前，立法院只剩國會改革覆議案，以及國民黨團總召傅崐萁揚言要將錢坑法案三讀兩大議題，國民黨現在是集體歇斯底里，還是集體失智？還是義和團到無法挽救的程度？

「這是歷史上非常偉大的創意，可以得政治諾貝爾獎。」柯建銘續批，國民黨要成立宣導團，提倡反罷免、反覆議，對抗青鳥，創意總監就是朱立倫，但他提醒，反覆議、反罷免等於反憲政、反民主，亦代表挺擴權、挺錢坑，是藍營的核心價值。

他接著點名藍營宣講卡司，除了朱立倫領軍，帶著國民黨團總召傅崐萁等名嘴團，還有口才好、聲音宏亮且震耳欲聾的民眾黨團黃國昌，其餘包括藍委王鴻薇、羅智強、徐巧芯、翁曉玲也是必要人選，及過去只擔任過議員、未有其他公職經驗，因此在立法院表現「耳目一新」的羅廷瑋、黃建豪、廖偉翔、涂權吉、牛煦庭，還有全國得票率最低的鄭正鈐。

他諷刺道，國民黨除了在國內演講，也要在海外演講，才能讓大家看清楚國民黨的悲哀面，但這樣的「偉大的歷史創舉」其實就是自尋死路、自掘墳墓，何其可悲。

柯建銘提及，國會改革審查過程中，「青鳥」自動自發包圍立法院，要民主、反黑箱，響徹雲霄，但對抗民主的巡迴團也出來了。他要敬告國民黨，台灣的天空布滿青鳥，無論在都市還是鄉鎮，海邊、田間、山間都有，各行各業的人都是青鳥，請國民黨不要以卵擊石，第二次青鳥行動若起，絕對沛然莫之。

柯建銘說，假如這會期結束後，國民黨還是執迷不誤，頑強抵抗民意，民進黨團相信邪不勝正，六月開始是民主諾曼地登陸，開始反攻，歷史上記載，希特勒軍隊為此潰不成軍，最終飲彈自盡，屆時會看到台灣民主的民主的紐倫堡大勝。

他最後呼籲朱立倫，作為黨主席要負責一切，趕快向憲法民意低頭，起義來歸，否則國民黨將滅黨於他手上，歷史上會記錄這一刻，如果不信，就請國民黨提不信任案、解散國會，接受民意的重新考驗，屆時看看到底是誰對誰錯？