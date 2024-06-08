覆議案威逼利誘在野立委搶票 民進黨過去就曾遭質疑
行政院針對國會改革案提出覆議，民進黨團總召柯建銘稱覆議案差6票過關，呼籲在野立委起義來歸。其實，執政的民進黨為覆議案向在野立委拉票不是頭一遭，2003年立院處理公投法覆議案時，國親黨團就指控，行政院有項由秘書長劉世芳領軍的「收買計畫」，試圖以威脅、利誘雙管齊下手段，逼使在野立委支持覆議案。
當時的國民黨團書記長李嘉進指控，行政院公投覆議案送來立院當日，他們就陸續接獲黨籍立委回報，劉世芳企圖利用5千億元預算經費利誘立委支持覆議案。國親黨團也同步召開記者會指控，政院試圖將公投法覆議案與新十大建設綁在一起，以威脅（司法審判案件）、利誘（地方建設工程款）雙管齊下手段，逼使在野立委支持覆議案。
當時劉世芳回應，她是為了新十大建設方案和立委進行溝通，一切都是可以受到公評。她強調，政院不可能有任何交換條件，如果有涉嫌利誘，請提出什麼人？什麼預算？哪一件地方建設有利誘的方式。
時任親民黨立委的周錫瑋當時也在全院委員會審查時質疑，劉世芳在和委員溝通時，是否拿國家資源作為溝通的條件？並在拉票時跟其他委員說，已經拉走國民黨三票，所以覆議一定成功，別人不必再去投票了。批評劉世芳拉票方式不合法，違反民主精神。
劉世芳則解釋，作為政院的國會聯絡人，行政院提出覆議案，她有權責和所有委員溝通，而委員若對公民投票法覆議案條文有不解的地方，她也都一一拜訪並徵求委員的支持，一切依法。劉世芳說，她若沒有協調溝通，那是她失職。
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