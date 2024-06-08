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藍版財劃法高雄增幅少 陳其邁連喊不公平

聯合報／ 記者王昭月林宛諭胡蓬生／連線報導
高雄市長陳其邁。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁。記者王昭月／攝影

財政部將財政收支劃分法修正草案試算結果送交立法院，按國民黨團版試算，中央統籌分配稅款，六都以台南及高雄增加最少；高雄市長陳其邁昨天對此一口氣連講三次「非常不公平」，並向立法院長韓國瑜喊話，指韓曾任高雄市長、了解高雄，國民黨版修正內容去除面積及人口結構等因素，對中南部很不公平。

根據國民黨版財劃法修正結果，六都以新北增加六一九億最多，台中增四○七億元次之，台南的二五四億及高雄三百億增加最少。

陳其邁昨指出，國民黨版本去掉土地因素，對新北、台北以外的其他四都皆不公平；以高雄跟台北為例，人口雖一樣，但高雄土地面積是台北的十一倍大，像桃源、六龜山區偏鄉還是要蓋馬路，要有公共及長照等服務，這些都會增加財政負擔。

陳其邁認為，國民黨版本雖然餅做大，但分配比例應做調整，否則對中部跟南部「很不公平、很不公平、很不公平」。

依草案試算，彰化縣、苗栗縣統籌分配稅款分別可增加四四三億及一百億元。彰化縣長王惠美昨表示，財劃法修法已喊了廿多年，中央終於願意面對問題，因為縣市和六都的財源分配非常不均，這次修法調控後，對於非六都的縣市財政可說是大補丸，非常支持這次修法，地方有更多經費建設、推動福利。

苗栗縣長鍾東錦昨說，若一百億下來，苗栗應可立即脫離財政管控，這筆進帳可讓苗栗財政活絡起來，但地方如果要得太多，中央也會有很多招數來拖延；如果地方少要一點，中央也留一點，透過協商才可能完成修法，否則空有法案卻「看得到吃不到」，畢竟能「能成事才是正道」。

修法 國民黨

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