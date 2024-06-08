棄守？ 藍未動員 綠封殺救國團條款

國民黨立委游顥等卅七位立委提出為救國團解套的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」，昨天排入立法院院會報告事項闖關，被民進黨立法院黨團提異議退回程序委員會，由於國民黨團並未動員以人數優勢進行表決，全案退回，需要重新在程序委員會提案，民進黨團成功封殺「救國團條款」。

民進黨團總召柯建銘表示，民進黨團發布甲級動員令，坐在議場內，但國民黨不敢來表決，因此該案成功退回程序委員會，國民黨不見了、民眾黨團總召黃國昌也不見了，都因為怕來護航不當黨產，就會變成罷免標的，可見社會公民力量無比強大。

提案的游顥表示，民進黨團以突襲方式退回程序委員會，非常惡劣，國民黨團下周程序委員會不僅會團結重新提案，未來更將交付實質審查，攤在陽光下討論讓社會大眾公評，下周五國民黨立委都會出席立法院會，嚴防民進黨偷雞摸狗行為再次發生，以阻止民進黨特定人士覬覦公益團體財產的不肖行為。

「黨產條例」修法共有卅七位國民黨立委提案、連署。具體修法條文，關於附隨組織定義，新增「但曾隸屬於國家者，不在此限」文字。若修法通過，救國團將可望解套，不再被認定為附隨組織，連帶已被政府認定為不當黨產沒入的十六點三億元，也有望發回。

游顥等卅七位立委的提案，並非國民黨團提案，民眾黨立院黨團總召黃國昌日前也表示，這不在民眾黨團優先推動的名單。藍白對此沒有共識，此案也僅是國民黨個別委員的提案，因此國民黨團昨日並未動員，被外界解讀是棄守。