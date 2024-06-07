警消醫護加班餘數被吃掉？卓榮泰允檢討改善

民進黨立委洪申翰今天說，接獲陳情，有警消醫護人員加班餘數沒有併計，因此加班補休甚至加班費就這樣被消失、被吃掉。行政院長卓榮泰表示，會請相關部會首長深入了解，檢討改善。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，相關部會首長列席。洪申翰質詢提到，很多警消醫護人員陳情，常加班1小時又50分鐘，但在差勤系統只會記錄加班1小時，另外50分鐘的加班時數就消失不見、被吃掉。

洪申翰說，為了解決這個問題，行政院人事行政總處在2023年8月29日的一份公文寫到，有關加班未滿1小時或超過1小時的餘數得合併計算，並以小時為單位選擇加班費或補休，自即日起輪班輪休人員納入試辦對象。

洪申翰指出，不過根據了解，目前有81個警消醫護機關構的加班，沒有如實記錄，而且還有高達52個單位，未完成差勤系統資訊化。他呼籲，應推動全體警消醫護加班餘數併計、加班時數如實記錄，以及完成差勤系統資訊化等。

卓榮泰說，如果還有一些機關沒有辦法如立委所言，呈現人總的內容，他會很遺憾，會請部會首長就其所屬深入了解，必須依照人總呈現的文字內容、規定予以改善。

行政院人事行政總處人事長蘇俊榮表示，很多警消單位現在加班是用紙本記錄，如果資訊化後，這些都不是問題。

此外，長期關注能源、氣候變遷議題的洪申翰，質詢時也提及美國2022年實施的降低通膨法案，該法案目的是運用財稅工具，改善美國的通膨和氣候危機，重點包括引導擴大投資氣候能源、提高綠色就業及公正轉型等。

洪申翰認為，這部法案對應台灣現在的整體氣候政策跟法規系統，好像有值得參考的地方，也希望行政院有無可能以台灣情境，研議台灣版的降低通膨法案。

環境部長彭啟明說，環境部會成立綠色戰略辦公室，專門研議這個議題，環境部跟國發會有互動，會積極了解這個部分。

國家發展委員會主委劉鏡清說，這的確是一個世界趨勢，因此2週前在環境部有開過一個會議，並請美國的專家進行分享，而下周在環境部有一個會議，會就此議題做進一步討論，希望盡快讓它在台灣實現。