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賴總統與印度總理互動惹怒陸 美國：正常外交事務

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
賴清德總統在X平台上發文祝賀莫迪，莫迪也轉發貼文表示很期待台印之間的關係更緊密。 圖／擷取自Ｘ平台
賴清德總統在X平台上發文祝賀莫迪，莫迪也轉發貼文表示很期待台印之間的關係更緊密。 圖／擷取自Ｘ平台

總統賴清德最近在X平台上發文祝賀印度總理莫迪連任，莫迪則在X上直接賴總統互動，引發中國當局不悅。美國國務院今天表示，此類祝賀訊息屬正常外交事務。

印度電視台（India TV）報導，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示：「我還沒看到那些具體報導，所以不願詳細評論，但我會說，這類祝賀訊息是外交事務正常過程…。」

印度國會選舉順利完成，總理莫迪（NarendraModi）當選連任，賴總統5日在X平台上發文祝賀，表示期盼印度政府在莫迪總理領導下，持續擴大與台灣在經貿、科技和其他領域的合作，深化台印關係，為印太地區的和平與繁榮作出貢獻。

莫迪當日晚間轉發賴總統的貼文，表示「謝謝賴清德總統您溫暖的祝賀。我很期待台印之間的關係更緊密，深化互惠的經貿與科技夥伴關係。」該轉發貼文隨即在X上得到破萬次轉發與按讚。

不過，中國外交部表示，印度對「一中」原則有嚴肅政治承諾，理應抵制台灣的「政治圖謀」。中國已為此向印度提出交涉。

X 印度 莫迪

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