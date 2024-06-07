快訊

端午連假來了！返鄉+下班國道車潮湧現 3路段紫爆時速不到20公里

已是高危險群…張學友染RSV 名醫「1關鍵」分析：開唱至少等1個月

立委促守護健保 卓榮泰：逐年落實健康台灣論壇要點

中央社／ 台北7日電

國民黨立委徐欣瑩建議總統賴清德召開健保國是會議，守護健保制度。行政院長卓榮泰今天在立法院施政總質詢時答覆，總統之前已經推動健康台灣論壇，往後也會推動深耕台灣相關計畫，逐年落實健康台灣論壇中訂下的10大要點。

立法院會今天繼續進行對卓榮泰施政報告質詢，相關部會首長列席。

徐欣瑩質詢時指出，健保問題複雜並且多，她建議總統賴清德召開健保國是會議，盡速研議對策，守護健保制度。

卓榮泰提到，總統之前已經推動健康台灣論壇，往後也會推動深耕台灣相關計畫，逐年落實健康台灣論壇中訂下的10大要點。

卓榮泰說明，過去台灣人民受到健保制度的保障，現在是全國力量要回過頭來保障健保制度的時代。

衛生福利部長邱泰源答詢時強調，健康台灣論壇中最重要的就是健保財源，健保問題一定要改革。

健保 卓榮泰 徐欣瑩

延伸閱讀

如何強化國防力量？ 卓榮泰：就像家裡要裝鐵窗

中天若勝訴如何救濟？ 卓榮泰：頻道回復 須照程序

卓榮泰：非核家園是人類應追求目標 年限已經不在

高金籲禁伐補償26億納總預算 卓榮泰：應回歸原民會

相關新聞

如何強化國防力量？ 卓榮泰：就像家裡要裝鐵窗

立法院會今天對行政院長卓榮泰報告施政方針繼續質詢，國民黨立委徐欣瑩關心國防議題，詢問賴清德總統提出的強化國防力量是指什麼...

中天若勝訴如何救濟？ 卓榮泰：頻道回復 須照程序

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。國民黨立委徐巧芯就通傳會（NCC）爭議質詢，問到中天換照案，若NCC敗訴，應如何救濟？卓榮...

青鳥行動不見太陽花聲勢 愛台灣已淪最本土的民粹口號

從古至今，社會運動幾乎都是為政治服務，34年前台灣的野百合學運讓前總統李登輝扳倒萬年國代；10年前的太陽花學運則讓民進黨順利奪權。如今青鳥行動為何沒有野百合、太陽花的聲勢？一來是當前仍由民進黨執政，發動社運極其荒謬；二來是民進黨老是雙標，除深綠狂熱分子和投機者，其他人已看破手腳，無心陪玩。

彰化統籌分配款經常倒數 縣長王惠美期待大補丸

在野黨推財政收支劃分法修正草案，經試算後，彰化縣推估可增加443億元統籌款，彰化縣長王惠美今天說，非常支持修正草案，因為...

批民進黨團突襲「救國團案」 游顥：行徑如小偷強盜

立法院會今天處理報告事項，國民黨立委游顥等人提出的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」，被民進黨團提案退回程...

行政院提覆議全面開戰 綠要戰到底、藍白跟時間賽跑

行政院昨天（6日）針對立法院會日前三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案提出覆議，國民黨內指出，行政院貫徹賴清德總統「戰到底」意志，行政、立法部門已無任何協商討論空間，朝野接下來只有戰，沒有和解的可能，覆議案預計一定會被否決，戰場將拉到釋憲及群眾戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。