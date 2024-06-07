立委促守護健保 卓榮泰：逐年落實健康台灣論壇要點
國民黨立委徐欣瑩建議總統賴清德召開健保國是會議，守護健保制度。行政院長卓榮泰今天在立法院施政總質詢時答覆，總統之前已經推動健康台灣論壇，往後也會推動深耕台灣相關計畫，逐年落實健康台灣論壇中訂下的10大要點。
立法院會今天繼續進行對卓榮泰施政報告質詢，相關部會首長列席。
徐欣瑩質詢時指出，健保問題複雜並且多，她建議總統賴清德召開健保國是會議，盡速研議對策，守護健保制度。
卓榮泰提到，總統之前已經推動健康台灣論壇，往後也會推動深耕台灣相關計畫，逐年落實健康台灣論壇中訂下的10大要點。
卓榮泰說明，過去台灣人民受到健保制度的保障，現在是全國力量要回過頭來保障健保制度的時代。
衛生福利部長邱泰源答詢時強調，健康台灣論壇中最重要的就是健保財源，健保問題一定要改革。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言