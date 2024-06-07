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卓榮泰盼人工生殖法預告期更多溝通 盡快成進步法令

中央社／ 台北7日電

行政院卓榮泰今天說，人工生殖法草案5月14日已經公告，預告期間會聽到更多社會的聲音，大家能相互做更多溝通、說服，盼盡快做得更周延、圓滿，成為進步的法令。

衛生福利部5月14日預告人工生殖法修正草案，修正重點包含，受術夫妻修正為受術配偶，增訂受術未婚女性、受術異性伴侶、女性受術者、委託配偶、代理孕母、代孕生殖、代孕服務機構、代孕定型化契約及代孕子女用詞定義；增列代理孕母、受術配偶及受術未婚女性權益保障。

立法院今天繼續進行施政總質詢。台灣民眾黨立委陳昭姿質詢時表示，她是先天性子宮發育不全的病人，倡議代孕解禁已30年。3月26日質詢前行政院長陳建仁時，指人工生殖法修法延宕多年，當時陳建仁說，這件事會全力以赴，跟各界做深入溝通，希望短期內就有很好的成果。

陳昭姿質詢時指出，新內閣對代孕政策的態度是否一樣，卓榮泰答詢時說，「當然一樣」，但新的制度要形成、落實要考慮到很多，這件事情社會遇到跟以前不同的問題，必須要去面對。每個人都有不同價值，除了在國會聽取立委意見，也要聽社會的意見。

卓榮泰表示，5月14日修正草案已經公告，在預告期間會聽到更多社會的聲音，但它已經進入法的程序，這是大家應該共同努力的方向與進度。行政院體制是有規矩的，會照法定權限進行所有相關政策與法案；任何政策的討論都應該開放，且經過民主程序，廣納不同意見。

卓榮泰說，經過這麼多年努力，各方意見即使現在還在整合，但修法已經上路、在程序中，是不是回到程序中大家相互做更多溝通、說服，互相諒解、體認。

衛生福利部長邱泰源表示，5月14日已經預告草案，預告期是60天，會儘速依法制程序，將修正法案報請行政院審查。

陳昭姿指出，總統賴清德在2002年擔任民進黨立委期間就曾提出人工生殖法草案，時任立委的副總統蕭美琴、高雄市長陳其邁都有連署。520時她也當面問賴總統是否還支持代孕，賴總統笑著說，「我當然支持代孕，妳不是一直告訴別人，我20年前就支持妳的代孕嗎」，要求新內閣應貫徹賴總統意志。

卓榮泰說，他理解陳昭姿及很多民眾可能有相同狀況，現在已經進到法的程序，盡快做得更周延、圓滿，成為進步的法令。

卓榮泰 行政院 陳昭姿

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