如何強化國防力量？ 卓榮泰：就像家裡要裝鐵窗

立法院會今天對行政院長卓榮泰報告施政方針繼續質詢，國民黨立委徐欣瑩關心國防議題，詢問賴清德總統提出的強化國防力量是指什麼？卓榮泰答詢表示，就像在家裡要裝鐵窗一樣，保障家裡安全。

賴清德競選總統期間提出台海和平的「四大支柱」，包括強化國防威懾力、提升經濟安全、與全球民主國家建立伙伴關係、穩定且具有原則的兩岸領導力。徐欣瑩今天分別就四大支柱內容詢問卓榮泰。

徐欣瑩詢問，強化國防力量是否跟對岸軍備競賽？卓榮泰回答，當然不是。徐再問，那國防力量是指什麼？卓說，「就像我們在家裡要裝鐵窗一樣，也是保障家裡的安全」。徐追問，是否有軍備，卓回答，「還是有」。

徐欣瑩表示，打仗也要有兵，請問政府的兵源在哪裡？且現代化又需要專業的兵源。卓榮泰回答，兵應該是在精，而不是在多；國防部長顧立雄則說，政府有加強（募兵）。

顧立雄表示，政府比較強調不對稱作戰，國軍自我防衛能力是有的，不能否定國軍的努力。