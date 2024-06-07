快訊

小巨蛋演唱會突宣布停辦 張學友親曝身體狀況致歉：讓買票觀眾失望

救國團感謝國民黨委員正義發聲 呼籲執政黨放棄意識形態的魔咒，攜手創造國家的未來

聯合新聞網／ 台北訊

救國團表示，國民黨游顥等37位委員近期連署提出《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案後，引起救國團1700多位專職員工、5000多位教師及三萬多義工的關注，並對立法院還救國團一個公道抱持高度期待。遺憾的是，今日遭民進黨於院會中偷襲將修正條例退回程序委員會，救國團呼籲提案委員繼續努力，為建立一個公義的台灣而努力。

救國團再度重申：救國團是民國41年由中華民國行政院籌組成立，隸屬國防部，既然是政府成立的準行政機構，就不會是國民黨的附隨組織。救國團的法律脈絡相當清晰，法院、內政部、教育部皆曾以正式公函認證，民國58年以前就是政府輔導成立之準行政機構。民國58年至民國78年間，救國團為民間社會運動機構的公益社團組織，接受政府委託及補助從事青年服務工作，結餘屬於員工辛勞工作的勞務所得，與現在民間機構執行政府標案留有勞務所得相同。救國團表示其經費來源除政府委託補助外，尚有社會各界捐款及活動辦理收入，而且所得95％以上皆用作公益服務照顧弱勢。救國團的財產皆是合法靠勞務賺取的所得，與不當黨產無關，並且是取之社會用之於社會。

救國團表示，感謝國民黨委員的提出為正義發聲，也再次呼籲民進黨放棄意識形態的魔咒，共同致力於政治的和解共生，凝聚共識，迎向未來，才是執政的不二王道。台灣邁入民主已經近30年卻仍然用所謂的轉型正義，進行內鬥，台灣已經創造了世界的歷史，是時候終止這項引起爭議，造成內部對立分裂的政治鬥爭手段了！

公益 國民黨 救國團 民進黨 財產

相關新聞

中天若勝訴如何救濟？ 卓榮泰：頻道回復 須照程序

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。國民黨立委徐巧芯就通傳會（NCC）爭議質詢，問到中天換照案，若NCC敗訴，應如何救濟？卓榮...

陸船翻覆事件未解 徐巧芯問卓揆：遺體要放一千多天？

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。國民黨立委徐巧芯就2月發生於金廈海域的陸船翻覆事件，詢問處理情形，質疑賴清德總統在任四年，...

高金拿希特勒類比賴清德 卓榮泰：納粹歷史不會在台發生

行政院長卓榮泰今（7）日赴立法院備詢，無黨籍立委高金素梅將賴清德總統類比成納粹領導人希特勒，盼90年前曾發生過的德國歷史...

青鳥行動不見太陽花聲勢 愛台灣已淪最本土的民粹口號

從古至今，社會運動幾乎都是為政治服務，34年前台灣的野百合學運讓前總統李登輝扳倒萬年國代；10年前的太陽花學運則讓民進黨順利奪權。如今青鳥行動為何沒有野百合、太陽花的聲勢？一來是當前仍由民進黨執政，發動社運極其荒謬；二來是民進黨老是雙標，除深綠狂熱分子和投機者，其他人已看破手腳，無心陪玩。

彰化統籌分配款經常倒數 縣長王惠美期待大補丸

在野黨推財政收支劃分法修正草案，經試算後，彰化縣推估可增加443億元統籌款，彰化縣長王惠美今天說，非常支持修正草案，因為...

批民進黨團突襲「救國團案」 游顥：行徑如小偷強盜

立法院會今天處理報告事項，國民黨立委游顥等人提出的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」，被民進黨團提案退回程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。