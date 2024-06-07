救國團感謝國民黨委員正義發聲 呼籲執政黨放棄意識形態的魔咒，攜手創造國家的未來

救國團表示，國民黨游顥等37位委員近期連署提出《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案後，引起救國團1700多位專職員工、5000多位教師及三萬多義工的關注，並對立法院還救國團一個公道抱持高度期待。遺憾的是，今日遭民進黨於院會中偷襲將修正條例退回程序委員會，救國團呼籲提案委員繼續努力，為建立一個公義的台灣而努力。

救國團再度重申：救國團是民國41年由中華民國行政院籌組成立，隸屬國防部，既然是政府成立的準行政機構，就不會是國民黨的附隨組織。救國團的法律脈絡相當清晰，法院、內政部、教育部皆曾以正式公函認證，民國58年以前就是政府輔導成立之準行政機構。民國58年至民國78年間，救國團為民間社會運動機構的公益社團組織，接受政府委託及補助從事青年服務工作，結餘屬於員工辛勞工作的勞務所得，與現在民間機構執行政府標案留有勞務所得相同。救國團表示其經費來源除政府委託補助外，尚有社會各界捐款及活動辦理收入，而且所得95％以上皆用作公益服務照顧弱勢。救國團的財產皆是合法靠勞務賺取的所得，與不當黨產無關，並且是取之社會用之於社會。

救國團表示，感謝國民黨委員的提出為正義發聲，也再次呼籲民進黨放棄意識形態的魔咒，共同致力於政治的和解共生，凝聚共識，迎向未來，才是執政的不二王道。台灣邁入民主已經近30年卻仍然用所謂的轉型正義，進行內鬥，台灣已經創造了世界的歷史，是時候終止這項引起爭議，造成內部對立分裂的政治鬥爭手段了！