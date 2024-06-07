原民禁伐補償加倍 卓榮泰：以原住民相關預算執行

立法院日前三讀調升原民禁伐補償，相關預算倍增，原民出身的無黨籍立委高金素梅今天在立法院施政總質詢時詢問相關問題。行政院長卓榮泰表示，修法過程就應合理討論，相關預算會放在原住民相關預算執行。

立法院會4日在藍白的人數優勢下，經表決三讀修正通過原住民保留地禁伐補償條例第6條條文，原住民保留地禁伐補償金額度自2025年起，由每年每公頃新台幣3萬元提升至6萬元，並每2年依消費者物價指數成長率進行調整。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，相關部會首長列席。高金素梅問到，調升原民禁伐補償，就是政府的法律義務支出，行政院就應依法編列，原住民族委員會對此估算每年會增加26億元，她不贊同要從原民會明年匡列預算125億元中，自行吸收增加的26億元。

卓榮泰指出，相關問題是必須討論的，而且在修法過程中就應該合理討論。卓榮泰說明，這要經過財政紀律的考量，以及整個概算、預算的編列，現在已經進入到相當的程度，所以這26億元新增預算，應該放在原住民照顧的預算執行。

對於高金素梅呼籲卓榮泰回到行政院之後「好好考慮一下」，估計26億元預算不會對於3兆2000億元的行政院預算造成影響，卓榮泰則強調，「已經深入考慮」，這是從每年每公頃3萬元提升至6萬元，整個預算是加倍增加，法定的義務應放在原住民相關預算執行，不要違背設立原民會的立意。