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中天若勝訴如何救濟？ 卓榮泰：頻道回復 須照程序

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。記者林伯東／攝影
行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。記者林伯東／攝影

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。國民黨立委徐巧芯就通傳會（NCC）爭議質詢，問到中天換照案，若NCC敗訴，應如何救濟？卓榮泰說，被停掉的頻道經法律救濟，要重新回復，有另一個程序，須遵照程序做。

徐巧芯酸NCC主委陳耀祥，陳說自己是過客，請過客不要騷擾院長。她問卓榮泰，中天不予換照案一審是中天勝訴，卓揆的態度和立場是為何？卓揆回應，NCC如果是獨立性機關，他的態度不重要，NCC委員的態度才重要。

徐巧芯提到，她比較NCC從2018至2023年編列的訴訟費用，2018年為150萬元，2023年為1310萬元的訴訟費與法律諮詢費，接著訴訟預算編列會增加還是減少？以前需要的訴訟法律費用少，從2021年起增加，這樣的調幅是否因為NCC出了很多事情，導致很多官司，每打一次官司，都在花納稅人的錢，卓榮泰認為他任內，NCC法律訴訟及諮詢費會高於2023年還是低於2023年？

卓榮泰回應，任何機關捍衛行政決定，進行訴訟或救濟，這是機關自己的權利，他予以尊重。陳耀祥補充，今年的訴訟預算是用通傳基金編列，目前未完全審議通過，僅通過單位預算，金額約1000多萬，差不多這個錢。

徐巧芯說，卓榮泰、陳耀祥都答不出來確切數字。她再問，被關掉的52台中天新聞台，如果NCC換照案確定敗訴，中天應如何救濟？能重回52台？卓榮泰說，被停掉的頻道，即使經過法律救濟，要重新回復，還是有另一個程序，必須遵照程序。

NCC 卓榮泰 徐巧芯

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